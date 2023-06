López Obrador se lanzó contra el senador Álvarez Icaza tras postura sobre el plantón frente a la Corte: “Farsante”

Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra del senador Emilio Álvarez Icaza luego de justificar el desalojo del plantón que algunas personas tenía en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo calificó de ser un “reverendo farsante”.

En conferencia mañanera desde Tamaulipas, el mandatario federal arremetió contra el legislador debido a la postura que tomó en relación a las acciones policiacas para retirar a un grupo de manifestantes y criticó que este se haya desempeñado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal (2001-2009).

“Miren lo que escribió este genio: ‘la gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores, y entonces apareció la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger a los provocadores’. Este fue director de derechos humanos de la OEA”, dijo AMLO este 1 de junio y junto a ello exhibió el tuit del senador.

El pasado domingo 28 de mayo, cientos de personas marcharon “en defensa” del máximo tribunal con la ministra piña como estandarte ante los señalamientos que se han hechos desde el Poder Ejecutivo. Al llegar al lugar del plantón, los manifestantes se enfrentaron contra los ocupantes y tuvo que intervenir la policía capitalina.

Aunque el plantón fue desalojado y retirado, menos de 24 horas después fue reestablecido. No obstante, López Obrador condenó y recriminó la violencia, de la que mencionó, fue una muestra de desesperación de quienes marcharon en favor de la Corte.

“Creo que se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso, no creo sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega es porque no tiene la razón”, dijo AMLO en su mañanera un día después de la confrontación.

