Ex legisladores y ex gobernadores del PRI presentaron “Frente Amplio de Renovación”

Ex funcionarios priistas se reunieron (Captura de pantalla: Twitter @LauraBruges)

Ex legisladores y ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron el Frente Amplio de Renovación, con el que pretenden canalizar opiniones y propuestas para fortalecer al tricolor.

El proyecto fue presentado por Fernando Lerdo de Tejada, ex diputado federal; Adolfo Toledo, ex senador de la República; Natividad González Parás, ex gobernador de Nuevo León; Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero; Dulce María Sauri, ex dirigente del PRI, entre otros.

En conferencia de prensa, Toledo aclaró que no buscan confrontar a la actual dirigencia del tricolor encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Sin embargo, señaló que los integrantes de este frente no están de acuerdo con la visión miope y de corto plazo.

“No pretendemos ni aspiramos a ser una disidencia interna contra la dirigencia del partido pero no estamos de acuerdo ni comulgamos con la visión miope.”

Los integrantes del Frente Amplio de Renovación aclararon que no buscan confrontación con el dirigente nacional del PRI (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

En ese sentido advirtieron que si bien darán respaldo al PRI, también serán críticos de las decisiones que atenten contra la construcción una alianza con la ciudadanía.

“Seremos una trinchera de participación desde donde respaldaremos todas las acciones del partido que fortalezcan la vinculación con la ciudadanía y la construcción de un frente amplio opositor pero también desde donde denunciaremos y combatiremos cualquier acción de la dirigencia nacional del PRI que atente contra la construcción de la alianza con la sociedad”.

Asimismo, Fernando Lerdo de Tejada aseguró que pese a las circunstancias el PRI aún tiene la capacidad de responder a los retos a los que se enfrenta el país.

“Realmente la visión constructora del PRI todavía tiene mucho que aportar a México. Así lo pensamos realmente, nuestra visión, nuestra filosofía y nuestra historia todavía nos hacen ser vigentes y actuantes para México”, afirmó.

Meses atrás Francisco Labastida anunció el proyecto Méxicolectivo (Foto: Cuartoscuro)

Meses atrás Francisco Labastida, ex candidato del PRI a la presidencia, presentó el proyecto Méxicolectivo. A diferencia del Frente Amplio de Renovación, éste no surgió como contrapeso al tricolor sino como un bloque opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando Mexicolectivo salió a la luz en enero de este año, desató polémica porque Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex candidato presidencial, fue anunciado como parte sus integrantes.

Pero Cárdenas no asistió al evento de presentación del proyecto y anunció que no formaría parte por “consideraciones de carácter político”.

En su mensaje, el excandidato a la presidencia también puntualizó: “En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y dar seguimiento a su proceso de elaboración que no seguiría participando más”.

Tras la aclaración de Cárdenas, López Obrador cambió su postura inicial, que había sido de reproche hacia el fundador del PRD.

Méxicolectivo detonó diferencias entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“No lo incorporaba yo en el grupo de moderados, que en realidad son conservadores. Yo lo estimo mucho, pero además lo respeto porque es precursor del movimiento democrático”, declaró el presidente durante una de sus conferencias de prensa matutinas.

En ese sentido, el tabasqueño se mostró de acuerdo con que Cárdenas haya rectificado y dejado de lado el proyecto del que, además de Labastida, forman parte personajes como José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien también fue secretario de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pese al desacuerdo entre ambos políticos, Cárdenas aseguró recientemente que sigue siendo amigo de López Obrador. Durante su participación en la edición 44 Feria Internacional del Libro de Minería llevada a cabo en febrero negó que la amistad se haya fracturado por sus críticas al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).