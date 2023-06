Cayeron dos sujetos que transportaban múltiples kilos de fentanilo en un autobús de Sonora

Los individuos detenidos llevaban la droga sintética en un camión de pasajeros, detalló la FGR Crédito: FGR

Una denuncia anónima llevó a la detención de dos individuos que poseían múltiples kilogramos de fentanilo en el estado de Sonora. Lo particular del caso fue que la droga sintética no era transportada en un vehículo particular, sino en un autobús de pasajeros, dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la región Noroeste fueron alertados sobre unos paquetes de droga que se encontraban en un unidad de transporte que circulaba en el ejido Estación Luis, del municipio de Huatabampo. Fue así como las autoridades se trasladaron a dicho lugar para verificar lo reportado.

A la altura del kilómetro 93 200 de la Carretera Federal 1460 ubicaron al autobús descrito en la denuncia anónima. Ante ello, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) le marcaron el alto a dicha unidad y procedieron a realizar una inspección minuciosa, tras la cual encontraron 19 paquetes en forma rectangular.

Al abrir los envoltorios -los cuales estaban confeccionados en cinta negra-, los uniformados encontraron numerosas tabletas de color azul que en una de sus caras tenían la letra “M”, una sustancia que se comercializa entre la población como un medicamento falsificado de la oxicodona.

Tanto Omar como Aníbal quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por haber transportado pastillas de fentanilo (Foto: FGR)

La FGR informó que se trataba de fentanilo, el opioide sintético que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos debido a los altos niveles de consumo. De manera preliminar se indició que los paquetes pesaban alrededor de 24 kilogramos, mismos que fueron asegurados por las autoridades.

Asimismo, identificaron a dos sujetos que transportaban dichas pastillas, quienes respondían al nombre de Omar “R” y Aníbal “L”. Además del fentanilo, las fuerzas del orden aseguraron dos teléfonos celulares de los individuos implicados en estos hechos.

Tanto la droga como los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Delegación de la FGR en Sonora, con la finalidad de determinar su situación jurídica. En tanto, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia del opioide sintético.

En el video compartido por las autoridades se observa que los paquetes de droga estaban ocultos al interior del autobus, en la parte trasera, a un costado de un cubículo que aparenta ser un sanitaro. Hasta el momento se desconoce si en la unidad viajaban civiles.

(Foto: FGR)

Fentanilo en México

En lo que va de la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autoridades federales han decomisado más de 7 mil 510 kilogramos de fentanilo, según cifras dadas a conocer por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, el pasado 30 de mayo.

En los primeros cinco meses del año en curso se han asegurado mil 672 kilos del opioide sintético. En enero fueron 183, en febrero 354, en marzo 671, en abril 226 y en mayo 238. Durante 2022 fue el periodo en el que se decomisó la cantidad más grande de la droga, con 2 mil 086 kilos.

Debido a ello, el mandatario federal se ha reunido en diversos ocasiones con altos funcionarios de Seguridad de Estados Unidos para implementar medidas que ayuden a combatir el tráfico. En ese sentido, a finales de mayo AMLO sostuvo una reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, y el embajador Ken Salazar.

Al respecto, se informó que que México “está avanzando muchísimo” en cuanto al desmantelamiento de las redes de distribución de fentanilo. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha reiterado en múltiples ocasiones que en el país no se tienen registros de laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo.