Yulay dice que fue discriminado en antro de Polanco: “Sacaron su paleta de colores”

El youtuber lamentó lo sucedido y se dijo orgulloso de ser moreno (Instagram: @yosoyyulay)

Yulay reapareció en sus redes tras su peligrosa visita al Popocatépetl para denunciar que fue víctima de discriminación en un antro de la Ciudad de México. De acuerdo con su testimonio, fue un administrador quien no permitió su acceso por su tono de piel pese a que tenía una reservación y uno de sus amigos, quien estaba celebrando su cumpleaños en el lugar, abogó por él.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de mayo en un centro nocturno de: “Una zona bien fresona”, según el youtuber. Se trató nada más ni nada menos que Ragga by Joy Room Antara.

“El día de hoy quiero alzar la voz, quiero contarles algo bien gacho que me sucedió el día sábado. Como diario y en toda la vida, sufrí discriminación, rechazo, por nuestro tono de piel y esta vez no hablo como Yulay, sino habló en voz de todos los mexicanos”, contó Yulay en sus historias de Instagram.

El youtuber se tomó esta fotografía como prueba. (Instagram: @yosoyyulay)

Ya estamos hasta la madre de que nos discriminen por la forma de tu rostro, por ser moreno, y me siento orgulloso de ser moreno, de ser color cartón; ¡a huev*, somos mexas! El 80 por ciento de los mexicanos somos de este tono, más morenos, más güeros, pero somos morenos y somos mexicanos. Si no levantamos la voz Dios no nos va a escuchar y mucho menos las autoridades.

El creador de contenido aseguró que en un principio intentó restarle importancia a la situación, pero conforme fueron pasando los días decidió romper el silencio por todas las personas que han pasado por una situación.

Según contó, asistió a dicho antro por invitación de uno de sus amigos que estaba celebrando su cumpleaños y había reservado un lugar especial al interior: “Nosotros nos vestimos bien chingón, nos pusimos nuestra playerita, nuestros zapatos, bien perfumados; neta íbamos con toda la actitud”.

Yulay llegó a la conclusión de que no lo dejaron pasar por su tono de piel, pues demostró que llevaba una vestimenta causal igual que otras personas que sí entraron. (Instagram: @yosoyyulay)

Yulay comentó que cuando arribó al lugar sus amigos ya habían entrado y pensó que no tendría problema en pasar la cadena, sin embargo, se encontró con un primer obstáculo cuando dio su nombre en la entrada.

Al llegar te das cuenta como te barre el cadenero. Yo lo entiendo porque hay lineamientos de que en algunos lugares no puedes entrar con tenis o de cierta forma y para esto, todas las personas que estaban entrando iban vestidas similar que yo, iban con su playerita, con su pantalón y con sus tenis.

Debido a la negativa injustificada que recibió decidió llamar a su amigo cumpleañero, quien de inmediato salió para solicitar que lo dejaran entrar, pero aún así no se permitió su acceso.

Este señor habría sido el responsable. (Instagram: @yosoyyulay)

“Los cadeneros se lavaron las manos y ya hablaron con uno de los gerentes, me imagino que han de ser varios, y yo los veo de lejos, me empiezan a señalar, me empiezan a ver de arriba hacia abajo y ahí me sentí ya como etiquetado, me sentí mal”, comentó Yulay.

Aunque entablaron comunicación directa con el administrador del antro no obtuvieron resultados positivos, así que Yulay se reiteró del lugar no sin antes tomarse una fotografía como muestra de la situación que vivió. En esta se puede apreciar con claridad que otras personas con vestimentas pero con diferente tonalidad de piel sí entraron, además del administrados que se quedó en la puerta.

Yulay etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) pero no recibió respuesta. (Youtube/Yulay)

“La neta siento que si me vestí chido (...) (el administrador) Sacó su paleta de colores y dijo ‘Sabes qué, este color no entra’ y pues ni modo. Sí sentí bien gacho.

Cabe mencionar que el creador de contenido llevaba puesta una playera que tenía plasmada una fotografía del rapero estadounidense Tupac, unos pantalones con bolsas en los costados y unos tenis Nike, además de unos lentes negros.