¿Son pareja? Paty Cantú reaccionó al video filtrado con León Leiden

Ambos presentaron su éxito 'A las 3'. (Instagram)

Luego de que fue captada entrando a un hotel de lujo en la Ciudad de México al lado del cantante León Leiden, la también artista Paty Cantú rompió el silencio y habló sobre su supuesta infidelidad.

La intérprete de Goma de Mascar en entrevista con Sale al Sol acudió junto a León Leiden para hablar sobre su reciente éxito musical ‘A las 3″; sin embargo, aprovechó para desmentir sobre su falsa infidelidad.

“No, la verdad es que estuvimos grabando en el Hotel W y estuvimos hasta muy tarde grabando y salimos a cenar y regresamos. Salió la foto y honestamente nos dio risa, fue como de ‘gracias por la publicidad’”, dijo la solista.

“Si hubiera sido cierto, ¿hubiera tenido algo de malo?”

León Leiden y Paty Cantú antes de entrar al foro de Sale el Sol para platicar sobre su nueva tema musical. (captura de pantalla)

Por otro lado, la tapatía manifestó que fue tal su sorpresa el supuesto escándalo generado en redes sociales por dicho video, que hubo hasta más de 50 notas y fue tendencia por su infidelidad.

“Literal fue una noche de no sé qué día y al siguiente día en la mañana había 50 notas y fue como de… ok”, agregó.

Por su parte, el cantante, de 24 años, reconoció que para él fue un placer que lo relacionarán con Paty Cantú, ya que si hubiera sido cierto, ¿qué habría de malo?.

Asimismo, agradeció a Cantú por la gran colaboración para crear este gran tema musical. “Abre un poquito la conversación de ‘y si, sí que’. Entonces se me hizo muy cool porque la gente empezó a platicar de eso y demás. Nosotros felices haciendo lo que nos gusta. Al final todo fue positivo, la neta”, destacó.

Exconcursante de ‘Enamorándonos’ acusó de infiel a Paty Cantú

Destaco en la fama al salir en el programa Enamorándonos. (Instagram)

Cabe recordar que luego de que se saliera el supuesto video de la infidelidad de Paty Cantú al actor Christian Vázquez, la ex concursante de Enamorándonos Marian Santos, aseguró que la cantante siempre ha sido así.

La también cantante, quien fue partícipe de la Voz México en 2017 junto a su hermana Mariel, escribió en la caja de comentarios del video publicado en Instagram, que Cantú en efecto, una de las cosas que la caracteriza es que siempre ha sido una mujer infiel.

En el hilo de comentarios de Instagram, Marian expuso algunas anécdotas que vivió en carne propia por culpa de Paty Cantú, y sobre todo este tiempo calló para no manchar la imagen de la cantante.

“Así siempre ha sido la señora; Quién sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así. Y sin información de terceros para que no desconfíen puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda” destacó en los primeros dos comentarios.

Paty y Christian mantienen una relación sentimental desde más un año. (Instagram)

Como era de esperarse, los fans de Paty Cantú salieron en su defensa y atacaron con todo a la influencer; sin embargo, ella tampoco se quedó de brazos cruzados y reveló que la cantante le coqueteaba a su novio aun estando en una relación con el actor Christian Vázquez.

Aseguró que ha sabido de las infidelidades de Paty Cantú. (Instagram)

Otra de las cosas a destacar es que tachó a la solista jalisciense de cínica, debido a que sabía de su relación amorosa y aún así le intentó bajar al novio en diversas ocasiones con mensajes subidos de tono y destacó que eso no lo hace una mujer que es feminista.

Destacó que si Paty Cantú era feminista, ese comportamiento no es de una persona que dice ser feminista. (Instagram)

“Diré cuando quiera la verdad. Pero se acordará cuando le escribía a mi novio que pensaba mucho en él y muchasss cosas más, ya estando con @charritopadrote (Christian Vasquez). Y yo vi, nadie me contó. No creo que se lo merezca; apaaarte de que le escribía a mi novio cosaasssssssss ya estando con @charritopadrote , luego se las escribía ya sabiendo que YO era su novia. Pffffff se equivocó de lugar 🤦🏻‍♀️👎🏻👎🏻y muchas otras cosas más q no he dicho. Eso no lo hace una persona que se dice ser muy “feminista”, finalizó la influencer.