Eduin Caz está de luto; su abuelita murió y aún así dio concierto: “El show debe continuar”

Tras posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales por aventarse al público como todo un rockstar, Eduin Caz reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus millones de fans la amarga experiencia que vivió durante el último fin de semana de mayo, pues su abuelita falleció horas antes de que comenzara uno de los conciertos más importantes de Grupo Firme.

“Aquí es donde se hizo realidad el dicho EL SHOW DEBE CONTINUAR Unos de los fines de semana más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció”, comentó.

El cantante acompañó su post con fotos del funeral y de sus shows. (Instagram: @eduincaz)

Según contó el intérprete de El Tóxico, Ya supérame y Se veía venir, el sábado 27 de mayo tuvo que subir al escenario del Sofi Stadium junto a su hermano, Johnny, y sus demás compañeros pese al gran dolor que embargaba su corazón y la impotencia de no poder estar con sus familiares en un momento tan complicado.

“Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo. Y después Chicago, un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocará cerrar el evento; no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y trate de hacer lo mejor que pude”, agregó.

Grupo Firme contó con invitados especiales en sus conciertos de Estados Unidos. (Instagram: @eduincaz)

Finalmente, extendió un agradecimiento a todas las personas que asistieron a sus shows por acompañarlo, sin saberlo, en uno de los momentos más difíciles de su vida: “Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes. LOS AMO”.

Como era de esperarse, los fanáticos del cantantes inundaron la sección de comentarios con condolencias, muestras de empatía y aplausos en reconocimiento por su profesionalidad. Entre las reacciones destacó la presencia de algunas personalidades del medio artístico como Capi Pérez, Poncho Lizárraga, Jaime Camil, Guaynaa y su expareja Daisy Anahy.

(Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

“Fuerte hasta su último momento, eso debemos aprender de la abuela, dejo un vacío muy grande pero por ella y para ella seguirás siendo la gran persona que eres. DEP Abuela”, comentó la influencer.

Cabe mencionar que Daishy Anahy también acompañó al padre de sus hijos en el funeral, así lo dejó ver el propio vocalista de Grupo Firme en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Y es que el sinaloense no sólo compartió su experiencia con sus fans, también mostró varias imágenes del íntimo momento que vivió con sus familiares en un panteón, donde incluso le dedicó una canción a su abuelita, y de los shows que ofreció en Estados Unidos.

El cantante lastimó a varias personas. (TikTok: @erikaa.vanesaa)

Eduin Caz se lanzó al público pero nadie lo agarró

Fue dentro de la misma publicación donde el vocalista de Grupo Firme añadió un video del momento exacto en que se aventó del escenario del Sofi Stadium hacia sus fans que se encontraban en las primeras filas igual que un rockstar. Sin embargo, nadie lo agarró y terminó en medio en el piso.

Todas las personas que quedaron alrededor del cantante no perdieron la oportunidad de saludarlo y tomarse una selfie con él antes de que su equipo de seguridad lo rescatara.

Muchos tomaron con humor la acción del mexicano, mientras que otros lo criticaron por hacerlo:

“¡Vaya! pelmasso”. “Santo marranazo que les echó a las pobres mujeres que estaban ahí”. “Dicen ‘salió ileso’ pero las morras que apachurro alv que? *inche pelado de 90 kilos y las pobres flacas de 45 kilos, cuándo lo iban a cachar”. “El de verde es de seguridad ahí se ve”. “*inche ridículo”, fueron algunas reacciones.