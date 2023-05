Eduin Caz se lanzó al público en un concierto y nadie lo agarró: ¿Se lastimó?

El cantante habría lastimado a varias personas (TikTok: @erikaa.vanesaa)

Desde que Eduin Caz saltó a la fama como vocalista de Grupo Firme ha dado mucho de qué hablar tanto por sus polémicas coreografías con machetes como por su relación con Daisy Anahy y en esta ocasión no fue la excepción, pues tras lanzar un preocupante mensaje en sus redes sociales se viralizó un “incómodo” momento que protagonizó durante un concierto que ofreció en Estados Unidos.

Fue una usuaria de TikTok quien compartió con sus seguidores y usuarios de la plataforma en general un video que grabó en un show que ofreció la banda de regional mexicano el sábado 27 de mayo en Sofi Stadium de Los Ángeles, California. Dicho fragmento audiovisual llamó la atención porque capturó el momento exacto en que Eduin Caz se lanzó al público como todo un rockstar, pero lamentablemente nadie lo agarró.

Grupo Firme ofreció otro concierto el domingo 28 de mayo en Illinois. (TikTok: @eikaa.vanessa // Instagram: @eduincaz)

El vocalista de la agrupación tomó un momento de su presentación para externar unas palabras de agradecimiento a todos sus fans y la euforia que sintió por cantar en el recinto fue tan grande que no contuvo sus ganas de lanzarse del escenario cual estrella de rock esperando que la ola de gente lo llevara hacia atrás.

Para ello, el intérprete de El Tóxico, Ya Supérame y Un amor como este tomó vuelo y sin pensarlo dos veces se aventó a las primeras filas esperando que lo recibieran con los brazos abiertos, sin embargo, quienes estaban en ese lugar se hicieron a un lado. Incluso, en el fragmento audiovisual se puede apreciar que algunas personas resultaron lastimadas.

El equipo de seguridad rescató al cantante. (Instagram: @eduincaz)

Y es que Eduin Caz habría cometido un gran error cuando se aventó, pues no se dejó caer despacio, sino que se aventó como si se estuviera echando un clavado. Esto provocó que no pudieran sostenerlo quienes estaban en dispuestos en hacerlo, por lo que terminó “besando” el piso.

Como era de esperarse, los fanáticos de la agrupación que estaban cerca hicieron de todo para ayudar al cantante, quien estaba panza abajo en el piso. Entre gritos eufóricos y cientos de teléfonos celulares grabando el momento, Eduin Caz se reincorporó, abrazó a sus fans, se tomó selfies y hasta le dio un beso a una chica en su mejilla.

Eduin Caz se convertirá en padre por tercera ocasión este 2023. (Instagram: @eduincaz)

Pronto aparecieron dos elementos de su equipo de seguridad, quienes lo resguardaron para evitar que el problema escalara a mayores y lo subieron al escenario.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas criticaron al intérprete sonorense por aventarse, mientras que otros se lanzaron comentarios burlescos tanto de Eduin Caz como de las mujeres que se quedaron a su alrededor viendo como caía directo al suelo.

“¡Vaya! pelmasso”. “Santo marranazo que les echó a las pobres mujeres que estaban ahí”. “Dicen ‘salió ileso’ pero las morras que apachurro alv que? *inche pelado de 90 kilos y las pobres flacas de 45 kilos, cuándo lo iban a cachar”. “El de verde es de seguridad ahí se ve”. “*inche ridículo”, fueron algunas reacciones.

Ni Grupo Firme ni Eduin Caz se pronunciaron al respecto tras lo sucedido.

El cantante pide a la prensa que ya no publiquen cosas sobre é. (Instagram: @eduincaz)

Eduin Caz arremetió contra sus haters

El integrante de Grupo Firme constantemente está envuelto en controversias y muchos usuarios de redes sociales suelen criticarlo por cualquier cosa que hace. Por esa razón, el cantante recurrió a sus historias de Instagram para lanzar un contundente mensaje a todos sus retractores:

“Creo que los haters y las páginas de chismes andas muy errados, andan valiendo ver**a. [...] No se si se han dado cuenta, pero de un tiempo pa’ ca mi vida personal ya no quiero que la sepan, a chingar a su madre. Entonces, con todo respeto, mis fans los amo ustedes saben todo, pero los otros metiches que no sirven pa’ nada, ni para un buen chisme, pues así es la cosa”.