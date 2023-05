Lila Downs renueva su fuerza femenina con el regional norteño: “Muy agradecida con la vida”

La multipremiada artista se encuentra iniciando una nueva etapa en su vida

“Estoy muy agradecida con la vida por todos los logros, pude estar en Bellas Artes, lo cual representó mucho para mí”, contó Lila Downs a Infobae México sobre el momento actual en su vida y acerca de su extensa trayectoria que comenzó a finales de los 80 como vocalista del grupo local de percusión “Los cadetes de Yodoyuxi”.

Tras un periodo de reflexión y un importante cambio, la antropóloga, cantante, productora, actriz y compositora mexicana encontró como siempre en la creación musical un nuevo respiro para darle al regional mexicano un sonido internacional, un matiz sororo y una nueva exploración al arte del norte de México.

En diciembre de 2022, en medio del lanzamiento de su álbum en vivo desde Bellas Artes, Lila sufrió la pérdida de su esposo Paul Cohen; hoy inicia una nueva etapa artística (Foto: Sony Music)

En conversación con este medio, la galardonada artista de ascendencia estadounidense y mixteca compartió los detalles de su nueva apuesta, “La Sánchez”, una especie de alter ego con el que exploró su ser creativo en medio de una escena musical dominada por hombres, con un matiz melancólico y de resignificación, sin dejar de lado las raíces que enaltecen a los pueblos originarios con las que le ha dado la vuelta al mundo.

“Acabo de perder a mi pareja de 28 años, que ha sido difícil, entonces había estado preparando este disco que ahora estamos presentando, es un disco que en parte se inspira en la pandemia, compuse algunos temas. Nosotros ya nos íbamos a separar, entonces el disco tiene muchas canciones de desamor, y un poquito antes de que él falleciera, volvimos a estar como más en paz. Así que tiene un sabor bastante melancólico”, compartió la estrella nacida en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, quien ha alcanzado el reconocimiento internacional gracias a su talento e innovadora propuesta.

Lila presentará "Solita, solita" tras el exitoso recibimiento de "Vas de salida"

Tras el fallecimiento en diciembre de 2022 del saxofonista Paul Cohen, su cónyuge, Lila está iniciando una nueva etapa en su vida personal en la que ha tenido que decirle “Vas de salida” -como se titula su primer corte promocional- a ciertas “cosas” para continuar adelante.

“En cada etapa tenemos que ir soltando algunas cosas y retomando otras, y creo que ahorita es de ponerme mucho la energía de poder salir adelante como madre, porque me he quedado sola con mis dos hijos, y con mi mami también que nos apoya. Es bastante difícil materialmente, haciendo oficina, ir al banco, todas estas cosas que parece que son bien fáciles, pero no. La rutina, eso ha sido bien pesado, entonces vamos a cambiar, a tratar de ser más responsables ahora porque tenemos que serlo”, confió la mujer que desde los ocho años dio muestras de su artística vocación, cuando ya cantaba temas rancheros y tradicionales en su tierra natal.

El proyecto "La Sánchez" busca dar una perspectiva de sororidad a los nuevos sonidos internacionales del regional mexicano (Foto: Lila Downs)

Reconocida por su especial sentido estético, y su estilo en el vestir que combina trajes regionales con propuestas modernas y alternativas, Lila Downs se hizo acompañar en el clip de Vas de salida por mujeres integrantes de la nación Comcaác, comunidad históricamente vinculada al territorio del desierto de Sonora, con quienes logró una identificación inmediata.

“Como en las comunidades indígenas hay que hacer la propuesta y ellos deciden si nos aceptan o no, conocieron nuestro trabajo anterior y aceptaron participar y verse representadas en el video. Y como el productor, que es Orlando Aispuro (C. Tangana, Carín León), él produce este disco desde Hermosillo y la disquera me había hablado de ello y dije ‘está interesante’ y cuando escuché la música dije ‘esto es una hermosura’, porque es muy acústico, se utiliza el bajoquinto, el tololoche, la redoba, estos remates que son característicos del norte y de la frontera que a mí me encantan”, expresó emocionada sobre el proyecto en el que también hace sonar el conjunto de instrumentos del norte del país donde destacan el bajosexto y la tuba.

"Dos Corazones Tour" ha llevado a Lila a visitar Argentina, Colombia y escenarios tan emblemáticos como Vive Latino donde se presentó por primera vez en su propio espacio; el próximo 1 de noviembre la artista volverá al Auditorio Nacional (Foto: Lila Downs)

“No es la primera vez que he trabajado con norteños y con gente de la frontera... Mostré mis canciones y también analicé que quería algo más, que hubiera canciones llegadoras, las canciones mías hay algunas que van a presentarse, como el segundo sencillo que saldrá, Solita, solita, y también me sentí satisfecha”.

“Vas de salida” es el sencillo de presentación de La Sánchez, el nuevo proyecto de la antropóloga, cantante y compositora mexicana (Foto: Sony Music)

“Pero sí sentí que hacían falta algunos temas más de corazón, y entonces me encontré con este tema, Vas de salida, gracias a la disquera, es un tema de Luciano Luna y Leslie Laraim, compositores norteños. Y luego también he estado cantando otro tema que se llama Dos corazones, de Miguel Luna, que también son tremendos temas, así que estoy muy agradecida de llegaran a mí y que me han inspirado cantidad”, añadió Lila, considerada como una de las artistas femeninas más influyentes de México para el mundo, quien se presentará con una selección especial de su extenso repertorio el próximo 1 de noviembre en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México.