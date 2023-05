Ticketmaster: usuarios reportaron en redes sociales aumento de precios en sus cargos

(EFE)

De unos años para acá cada vez que se habla de Ticketmaster en redes sociales, se trata de una ola de comentarios negativos, críticas e incluso “mentadas” por parte de los internautas. Y es que la famosa empresa proveedora de boletos para eventos culturales y conciertos no para de aumentar sus costos o de añadir novedosas formas “desesperar” a los usuarios mientras intentan conseguir sus entradas. La última de las novedades al respecto indicaría que la página ahora aumentó los costos por servicio para la impresión de boletos.

Si alguna vez te has dirigido al sitio web de Ticketmaster en México para poder adquirir las entradas a algún concierto, te habrás fijado que el boleto tiene un costo y aunado a ese se añade un “cargo por servicio” que va directamente a la boletera y que por lo regular es del 20% del costo total de la entrada. No obstante, la cosa no acaba ahí, ya que cuando debes decidir la forma en la que recogerás tus boletos te ofrece dos caminos: el famoso Will Call y el novedoso TicketFast.

Con Will Call simplemente reservas tus entradas y posteriormente las recoges en la forma de boletos fijos en alguno de los varios centros Ticketmaster autorizados. Por el contrario, cuando eliges el método de entrega TicketFast, significa que recibirás tus boletos en formato electrónico, es decir, un archivo PDF que posteriormente puedes imprimir desde casa en el momento que tu quieras.

Cualquiera de los métodos tiene un costo, sin embargo, los usuarios en redes sociales notaron que los precios de dichos servicios han aumentado. Ambas formas de entrega tenían una tarifa de $35 pesos, sólo que con Will Call te hacían un cobro al momento de pagar, de tan sólo $25 pesos y posteriormente liquidabas los $10 restantes al momento de recoger tus boletos en el centro de tu preferencia.

Ahora, según los internautas, el costo de Will Call es directamente de $35 pesos y no de $25 pesos como antes. Lo anterior indicaría que al momento de recogerlos tendrían que pagar los “famosos $10 pesos”, lo que incrementaría el costo a un total final de $45 pesos.

Además, los usuarios también notaron que ahora dependiendo de la sección que elegías el costo de TicketFast puede ser variable. Gracias al próximo evento de aespa en la Ciudad de México, los clientes se dieron cuenta que para secciones más baratas el costo del boleto electrónico era de $28 pesos. Sin embargo, para las secciones Platino el mismo evento la tarifa ya era de los tradicionales $35.

Lo anterior ha puesto a dudar a los usuarios, quienes ahora no saben que esperar cuando se enfrenten a comprar un boleto que excede los ocho mil o diez mil pesos. ¿El costo de TicketFast aumentará de manera proporcional dependiendo el precio del boleto y la sección?

Desde luego los internautas están molestos y lo externaron sin miramientos en la red social del pajarito azul. Algunos consideran como negativo el que tengas que pagar por un servicio en el que de todas formas el mismo usuario tiene que imprimir su boleto desde casa y con sus propios medios.

“Pinches hambreados, cobran servicio de ticketfast cuando el boleto lo imprimes tú jajaja chin**a tu madre @Ticketmaster_Me”, expresó un usuario.

“te estoy comprando un boleto y me estás cobrando por dármelo??????”, “Sigo diciendo que la impresión de los boletos debería estar cubierto dentro de los cargos”, “Me tienen tan harta, su servicio es mediocre”, “Ya párale @Ticketmaster_Me al rato habrá cargos por el aire que respiramos en el recinto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer por la red.

Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto.