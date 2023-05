Tecate Comuna: sede, artistas y todo lo que se sabe

Tecate Comuna ya dio a conocer todos los detalles del festival (foto: @TecateComuna/Twitter)

A través de redes sociales Tecate Comuna dio a conocer el cartel oficial del festival, donde se nombró a los artistas que estarán invitados, así como los detalles del evento, como la sede, los horarios, la fecha y mucho más. Lo primero que se tendrá que tomar en cuenta es que se realizará en el estado de Puebla.

Se reveló que Tecate Comuna 2023 se realizará el próximo sábado 11 de noviembre del año en curso en el Foro Cholula, ubicado en el estado de Puebla. Mientras que la preventa se llevará a cabo por medio de Citibanamex el próximo 31 de mayo y la venta general estará disponible a partir del 1 de junio.

Los boletos se podrán adquirir por medio de Eticket y en los puntos autorizados de venta, los cuales ya cuentan con precios:

- General: 825 pesos más cargos por servicios, el cual incluye; acceso al festival y a sus tres escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks y experiencias de marca.

- ComfortPass: mil 65 pesos más cargos por servicios, el cual incluye: acceso al festival y a sus tres escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks, experiencias de marcas, baños privados y entrada exclusiva y rápida al festival.

El evento se llevará a cabo en noviembre (foto: @TecateComuna/Twitter)

- VIP: mil 595 pesos más cargos por servicios, el cual incluye: acceso al festival y a sus tres escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks, experiencias de marcas, baños privados, entrada exclusiva y rápida al festival, carril de acceso rápido, zona exclusiva con sombra, pit lateral en escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y zona de food trucks exclusiva.

El cartel reveló a los siguientes artistas que se presentarán:

- Caifanes.

- Café Tacvba.

- Babasónicos.

- José Madero.

- Julieta Venegas.

- León Laguerri.

- Los Bunkers.

- Santa Fe Klan.

- Wolfmother.

- Bandalos Chinos.

- Caloncho.

- DLD.

- Esteman.

- Inspector.

- Los cafres.

- Porter.

- 2 minutos.

- Allison.

- Bruses.

- Centavrvs.

- El Kuelgue.

- El mato a un policía motorizado.

- Francisco Valenzuela.

- La Delio Valvez.

- La habitación roja.

- Los estrambóticos.

- Michelle Maciel.

- Serbia.

- Taburete.

- The Shelter.

- The Warning.

- Turf.

Estos son los beneficios de cada uno de los boletos (foto: @TecateComuna/Twitter)

Entre los detalles dados a conocer mencionaron que las personas podrán ingresar al festival en cualquier horario siempre y cuando se cuente con un boleto que no haya sido escaneado anteriormente; sin embargo, destacaron que las entradas y salidas del recinto estarán prohibidas.

Asimismo, indicaron que dentro del Foro Cholula tendrán un espacio dedicado a Food Trucks en donde los asistentes tendrán la oportunidad de encontrar diversas preparaciones culinarias y bebidas, además, se aceptarán pagos en efectivo en todos los puntos de venta y con tarjeta de crédito en los puntos seleccionados ubicados en zona general y zona VIP.

Informaron que en caso de que a algún usuario se le pierda o extravíe su boleto no podrá recuperarlo, ya que la empresa no cuenta con formato de re-impresión, además, una vez que los asistentes hayan ingresado al recinto no podrán salir y mucho menos salir y re ingresar.

También compartieron una lista de objetos que estarán permitidos: celulares, cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, tapones para oídos, bloqueador solar en crema o gel, termos vacíos, cámaras no profesionales, paquetes de chicles cerrados, selfie stick, pomada de labios y lipgloss cerrado, cámara de grabación, bolsas pequeñas, gel antibacterial y medicinas de prescripción.

Mientras que los objetos prohibidos serán: mascotas, peluches, masajeadores, luces químicas, comida, sombrillas, cadenas o joyería con picos, cigarros de cualquier tipo y sus derivados, plumones, aerosoles, bolsas, botellas de vidrio, cualquier tipo de arma, drogas, cámaras profesionales.