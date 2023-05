Salma Hayek y las fotos de su impactante look en su paso por Cannes 2023

La mexicana fue una de las estrellas que mejores críticas recibió por su espectacular look (Foto: REUTERS/Eric Gaillard )

Salma Hayek es una de las mexicanas con mayor renombre y prestigio a nivel internacional, pues la famosa originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, ha conquistado la industria del séptimo arte gracias a sus actuaciones en cintas como Del crepúsculo al amanecer, Salvajes y Frida, por la cual fue acreedora a una nominación en la categoría Mejor Actriz de los Premios Oscar.

Por ello siempre suele una de las invitadas de lujo a cualquier tipo de evento social de alta gama relacionado con el cine, como el Festival de Cannes 2023 que es una fiesta al cine de categoría “A”, celebrado anualmente en la ciudad francesa. Acompañada de su esposo François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo, la mexicana robó miradas por su impactante look.

Sin decepcionar a ninguno, la protagonista de Teresa (en 1989 para Televisa) portó un deslumbrante vestido de la firma internacional y de alta gama Alexander McQueen, atuendo en color púrpura, con escote profundo, diseño voluminoso en las mangas y a la altura de la cauda,una falda puffball en poly faille y escote trasero estilo explotado. Aquí te presentamos sus fotos más impactantes de la alfombra roja.

Escote profundo y joyería de alta gama: el éxito de Salma Hayek

La mexicana acudió a la The 76th Cannes Film Festival a lado de su esposo Francois-Henri Pinault REUTERS/Eric Gaillard

La actriz mexicana deslumbró con un atuendo púrpura que ha robado suspiro y por ello es alabado por la crítica profesional:

“En esta ocasión, decidió recurrir a su faceta más teatral, como lo ha venido haciendo desde hace varias alfombras rojas (aún tenemos recuerdos magníficos de su anterior aparición en la MET Gala con un vestido rojo de Gucci). En Cannes 2023, la originaria de Coatzacoalcos acudió acompañada de su esposo, el empresario François-Henri Pinault. En cuanto a su glam, la originaria de Veracruz, Salma Hayek, mostró su elevado estilo de cabello acompañado de un maquillaje igual de elaborado con el que se le dio protagonismo a su mirada gracias a un smokey eye en tonalidades marrones”, escribió Vogue México sobre la protagonista de Frida.

Salma Hayek fue aplaudida en redes por su peinado estilo moño y la joyería que utilizó REUTERS/Yara Nardi

En cuanto al público que también quedó encantado con su gargantilla de diamantes y un peinado de moño, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, donde fue halagada por su espectacular apariencia física a sus 56 años de edad que es lo último que han notado sus más fieles seguidores.

“De no creer la belleza de esta mujer que se ve mejor que yo y muchas que conozco a sus 56 que nosotras a los 40″. “Claro que una vida de ricos influye en verte increíblemente bien, pero es que el caso de Salma Hayek es de no creer”. “El color le queda a la perfección, así como el rojo, pero creo que el peinado y las discretas joyas son el toque más elegante que alza por completo este look que me atrevo a decir que es uno de los mejores que ha usado en una alfombra roja”. “Alta gama y belleza mexicana, algo que su esposo no puede decir que no y por eso está ahí más que enamorado pese a los millones que tiene”, respondieron fans en sus publicaciones de Instagram.

Salma Hayek recurrió a un escote profundo en color púrpura REUTERS/Eric Gaillard

La historia de amor entre Salma Hayek y François-Henri Pinault

En 14 de febrero de 2009, la actriz mexicana y el empresario se casaron, sin embargo, la historia de amor inició varios años atrás. Se conocieron en una gala del Palazzo Grassi de Venecia durante el año 2006 y según la veracruzana el “flechazo” fue inmediato.

“Estaba nerviosa. Y luego hubo un almuerzo en la casa de sus padres (los de François-Henri Pinault ). Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando la comida. No tuve elección”, confesó Hayek en entrevista para la revista Glamour.