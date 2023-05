Maya Nazor posará para la revista Playboy

Maya Nazor será la portada de Playboy (Instagram/@nazormaya)

Maya Nazor confirmó a sus seguidores que sí será parte de la revista para adultos Playboy en su número publicado en México, un sueño que tenía desde los 17 años.

A través de una transmisión en vivo, la ex novia de Santa Fe Klan compartió con gran emoción que la contactaron de Playboy para que posara para ellos y que sus fotos sean publicadas en su revista.

La influencer confesó que cuando le ofrecieron modelar para la publicación, no lo pensó dos veces y aceptó inmediatamente porque desde los 17 años tenía el sueño de algún día posar para esa revista.

La ex novia de Santa Fe Klan se dijo feliz de ser parte de la revista que se publicará en México, para mostrar a una "güerita mexicana" (Instagram/@nazormaya)

“Portada en Playboy pronto, próximamente, entonces estoy bien feliz, súper feliz (...) les cuento que pronto pronto van a poder ver la fotos en Playboy México, es mi sueño desde que tengo unos como 17 años”

Recordó que hace siete años les decía a sus amigos y a su entonces novio que ella sería la portada de Playboy, con el sueño de que su carrera como modelo en redes sociales fuera exitosa, algo que finalmente cumplió.

“Llevo años soñando y ¡wow!, ahora se me va a hacer en Playboy México”, agregó.

Aprovechó este anuncio para adelantar que ella por ahora no está interesada en abrir una cuenta en OnlyFans ni en Telegram para vender contenido erótico; no obstante, en sus redes sociales compartirá un enlace, en el cual sus fans podrán ver imágenes únicas de la sesión de fotos con Playboy. No aclaró si cobrará por verlas.

Maya actualmente tiene 24 años y es una de las influencers más polémicas debido a su romance con Santa Fe Klan (Instagram/@playboymx)

“Yo no quiero abrirme un OnlyFans o un Telegram, o por lo menos no es lo que ahorita tengo planeado, pero sí quiero hacer esto de Playboy”

Cabe recordar que, a pesar de ser una de las modelos de Instagram con mayor número de seguidores por el contenido sensual que comparte, actualmente Maya no cuenta con una plataforma en donde venda imágenes más explícitas.

En las redes sociales de la revista para adultos ya compartieron algunas de las fotografías que resultaron de la sesión de fotos para su portada, pero no se ha anunciado en qué número serán publicadas.

Karely Ruiz también tiene el sueño de estar en Playboy

Las comparaciones con Karely Ruiz no tardaron ya que Playboy también es el sueño de la regiomontana (Instagram/@karelyruiz)

La colaboración de Maya Nazor con Playboy era un rumor desde hace una semana, cuando la cuenta oficial en Instagram de la revista compartió una fotografía de la creadora de contenido y ella reaccionó.

Esto dio de qué hablar ya que, en medio de la polémica que existe entre ella, Santa Fe Klan y Karely Ruiz, Maya sí logró que la revista la fotografiara para la portada.

Y es que meses atrás, Ruiz reveló en entrevista con Tania Rincón en Exa FM que a ella también la contactaron para ser la portada de la publicación; sin embargo, con ella el acuerdo no resultó exitoso porque le pidieron que depositara cierta cantidad de dinero para formalizar su relación laboral.

Karely actualmente es la modelo de redes sociales más importante (Instagram/@karelyruizmonly)

La regiomontana confesó que esta propuesta sí la había ilusionado ya que también era su sueño el posar para la revista, lamentablemente resultó ser una estafa ya que en el momento en que depositó la cifra que le pidieron y volvió a hacer contacto con ellos, resultó que la persona que supuestamente era la encargada de buscarla, desapareció.

Pese a esto, Karely espera algún día sí ser parte de la revista porque ya tiene idea de qué es lo que quiere hacer para sus fotografías.

“Tenía pensado como algo gótico, algo así, la verdad me gusta verme así (...) lleno de arneses, muy sumisa... colgada”, mencionó la influencer en la entrevista.