Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, a un paso de robarle el sueño a Karely Ruiz

La joven de 24 años está cerca de cumplir el sueño de Karely Ruiz. (Instagram)

A pesar de la supuesta rivalidad que tienen en las redes sociales, Maya Nazor podría ganarle una importante batalla a Karely Ruiz, al aparecer en la portada de la revista de caballeros, Playboy México.

El rumor se desató en redes sociales cuando la ex pareja del rapero Santa Fe Klan y la revista de caballeros compartieron una fotografía de la influencer modelando en un atrevido bikini.

La posible colaboración se desató cuando la modelo de, 24 años de edad, compartió una historia de Instagram, una captura del post de Playboy, donde tomaron una de sus fotografías en la que aparece luciendo cuerpazo enfundada en un diminuto bikini negro, además de que colocaron una encuesta cuestionando a los fans de la revista si les gustaría verla en alguna portada.

La influencer dejó entrever que se dé la colaboración con la famosa revista para caballeros. (Instagram)

Los fans anhelan verla cómo dios la trajo al mundo

A poco de cumplirse las 24 horas para que la historia de Instagram caduque automáticamente y sea eliminada, los fans con un 95 por ciento desean ver a la curvilínea mujer cómo dios la trajo al mundo.

Los seguidores de la revista ahnelan verla sin nada. (Instagram)

Por su parte, la guapa influencer a las pocas horas contestó a la invitación de la revista, al replicar en la misma red social la imagen y sólo colocó “¿Será?”, junto a unos emojis de cara con ojos de enamorados y dos corazones en llamas.

¿Karely Ruiz estafada por Playboy?

Cabe recordar que en noviembre de 2022, la modelo, quien se encuentra saliendo con el ex de Maya Nazor, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, reveló que fue estafada al querer aparecer en la portada la revista del conejito, ya que desde niña siempre soñó con hacerlo.

En entrevista con Exa FM, la modelo de OnlyFans confesó que hace varios meses se pusieron en contacto con su representante asegurando que eran de la revista Playboy y estaban interesados en que saliera en la portada, a lo que respondieron que sí, por lo que les dijeron que el siguiente paso era depositar una cantidad de dinero y después volverían a contactarlos, cosa que jamás pasó.

Durante una parte de la entrevista, reveló que aparecer en la portada de Playboy era uno de sus sueños cuando era una niña; sin embargo, tras hacer el pago que le pedía la persona que supuestamente representaba a la revista, desapareció.

Sin embargo, a pesar de su mala experiencia, expresó que tenía unas alocadas ideas para su sesión de Playboy. “Me estafaron, hice el depósito y esa persona desapareció. (La colaboración) tenía pensado como algo gótico, algo así, la verdad me gusta vestirme así, ahorita no me traje nada de botas y eso, pero sí, sí acostumbro... lleno de arneses, muy sumisa... colgada”, platicó en aquella ocasión en charla con Tania Rincón.

Santa Fe Klan le escribió a Maya Nazor tras polémica con Karely Ruiz y ella lo ignoró

Karely Ruiz y Santa Fe Klan (Instagram santa_fe_klan_473)

En medio del escándalo, el intérprete de Sabes intentó mostrarse amistoso con Maya al escribirle en sus redes sociales, sin embargo, ella habría preferido ignorarlo.

Todo comenzó el pasado 10 de mayo, cuando Nazor compartió desde su cuenta de Facebook algunas fotografías junto a su pequeño Luka con motivo del Día de las Madres.

El post rápidamente alcanzó casi 300 mil me gusta y Santa Fe Klan hizo su aparición en la caja de comentarios para enviarle una polémica felicitación a la modelo.

Maya Nazor subió una tierna foto (FB Maya Nazor)

“Felicidades, Maya, mucho respeto y mucha admiración para ti por la buen madre que eres, pásala chido hoy en tu día con mi niño bonito”, colocó el rapero.

La influencer decidió no responder al mensaje de su expareja y mejor compartió una fotografía en donde aparecía con un enorme ramo de rosas.

Maya Nazor ignoró a Santa Fe Klan (Captura de pantalla/FB Maya Nazor)

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, ya que en fechas recientes Santa Fe ha estado muy unido a Karely Ruiz y hasta se filtró un video íntimo de ambos. Además, de que constantemente aparecen en fotografías o videos dándose muestras de afecto.