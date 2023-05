Eduin Caz sufrió aparatoso accidente en pleno concierto de Grupo Firme: “Ni la cheve pude abrir”

Eduin Caz, pese al accidente, continuó con el show (Fotos: captura TikTok)

¡Eduin Caz estaría viviendo su peor momento! El vocalista de Grupo Firme en un reciente concierto sufrió un aparatoso accidente cuando apenas iba empezando el show, siendo la gota que derramó el vaso para sus fans, quienes han señalado que que atraviesa una mala racha, luego de sus problemas con el alcohol, el divorcio de Daisy Anahy y la presunta falta de venta de boletos que ha empezado a experimentar la banda de regional mexicano.

Aunque el cantante aseguró que se encontraba de buenas y con toda la disposición de dar lo mejor de él en el concierto para sus más fieles fans, videos en redes sociales e incluso compartidos por él mismo permitieron ver el momento en el que una plataforma lo sacó al escenario y luego de brincar y gritar, terminó cayendo mal y torciéndose uno de sus tobillos. Algo que no le permitió continuar con dicha actitud y dar el desempeño que esperaba y había anticipado.

“Ni la cheve pude abrir, a la verg*. Esta noche venía muy contento hasta que valí verg*, ahí me lastimé la rodilla”, dijo Eduin Caz mientras se le podía apreciar cojeando mientras caminaba, para segundo más tarde lograr destapar su bebida alcohólica y asegurar que ello ameritaba una “peda mundial”.

“Ando bien salado”: Eduin Caz

Fans del cantante han asegurado que atraviesa una mala racha, luego de sus problemas con el alcohol, el divorcio de Daisy Anahy y la presunta falta de venta de boletos

Previo al más reciente incidente físico, el cantante de éxitos como Se Fue La Pantera, Un Amor Como Este y El Tóxico ya había asegurado que la suerte no estaba de su lado, pues más de una complicación se ha presentado en su vida personal y laboral, algo que lo ha hecho pensar qué sería lo que está haciendo mal para que “nada le salga bien”.

Sin embargo, para sus fans las respuestas están reducidas a dos cosas: el alcohol y su ex esposa Daisy Anahy. “La neta ya está dando las últimas porque no entiende que el alcohol en exceso solo arruina vidas, como cualquier otro exceso”. “No se trata de satanizar las bebidas alcohólicas, pero los excesos siempre son el declive de cualquier persona que no distingue entre la fama o la normalidad”. “Dejar a su mujer cuando estaba en espera de un bebé no era señal de que algo bueno se aproxima a su vida, él mismo lo sabe y todos nosotros lo sabemos”, reaccionaron internautas.

Daisy Anahy

Eduin Caz y Daisy Anahy se encuentran en la mira pública, luego de que el vocalista de Grupo Firme llamara a la influencer “exesposa” tras recibir un galardón en la reciente edición de Premios Lo Nuestro 2023. Esto ha generado gran indignación en redes sociales, pues a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, siete años de matrimonio y 13 años desde que están juntos.

La pareja llegó al altar en 2013 y ha procreado dos hijos; uno más viene en camino (Foto: Instagram@eduincaz)

Tras las palabras del cantante, él y la madre de sus hijos han estado en constante señalamiento y expectativa, pues las declaraciones de ambos no han sido explícitas sobre las razones por las que terminó su comentada relación. Sumado a que desde hace un par de meses atrás, comenzaron especulaciones sobre sí el hermano menor de Jhonny Caz le había sido infiel a la famosa que actualmente está en espera de su tercer hijo.

Actualmente, se sabe que la pareja ya ha dado su decisión oficial y lo que parecía uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo mexicano terminó siendo corrompido, según los fans, por el posible consumo excesivo del alcohol y relaciones extramaritales que no han logrado ser confirmados pero son una latente continúa que se especula en medios de comunicación y redes sociales.