Rebecca de Alba estalló tras ser cuestionada por caso de Ricky Martin y supuesto abuso sexual

La presentadora se negó a hablar de su expareja sentimental

Aunque actualmente Ricky Martin vive plenamente feliz a lado de su esposo Jwan Yosef y la amplia familia de hijos que ha formado a su lado, la controversia que generó la denuncia en su contra por parte de su sobrino debido a presunto abuso sexual sigue persiguiendo al cantante y las personas más allegadas a él, como es su exnovia mexicana Rebecca de Alba.

La presentadora de origen mexicano fue interrogada sobre la polémica que ha azotado fuertemente la vida del cantante puertorriqueño, estallado en contra de dichas preguntas pues externó que no es “vocera” de ningún artista, incluyendo su exnovio, así como de otros o incluso canales o medios de comunicación, frenando de forma tangente cualquier otro intento por retomar el tema o hablar sobre el intérprete de Livin’ la Vida Loca, Vente pa’ ca -con Maluma- y Fuego de noche, nieve de día.

“Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista, ni soy vocera de ningún programa, yo soy Rebecca de Alba, que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas, porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas”, manifestó ante diversos medios de comunicación.

No hay contrademanda a Ricky Martin

Ricky Martin ha obtenido una gran cantidad de muestras de apoyo por el caso en el que ha estado envuelto EUTERS/Allison Dinner

El cantante boricua solicitó el pasado martes 16 de mayo al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, desestimar una contrademanda que presentó su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martín, por una supuesta “conducta sexual no consensual”.

La repuesta a la demanda presentada por los abogados del artista -que fue publicada por medios puertorriqueños- califica las acusaciones de Sánchez Martin como de “naturaleza frívola y temeraria”. El familiar del artista reclama 10 millones de dólares por los daños causados por una serie de supuestos encuentros sexuales desde que tenía 11 años.

Rebecca de Alba ya fue invitada por Luis Miguel a sus conciertos

La conductora de s programas como Un nuevo día, Netas Divinas y México’s Next Top Model también fue interrogada sobre el gran regreso de Luis Miguel a los escenarios de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y México. Con todo el orgullo que le provocó, la presentadora aseguró que ya fue contactada por El Sol y por ello va asistir algunos de sus conciertos, burlándose incluso de los que no han podido obtener un acceso.

Luis Miguel tiene confirmadas seis fechas en la Arena CDMX. (Imagen: sitio web Arena CDMX y Getty Images).

“Ya me invitaron, no tengo que buscar nada, a mí me han invitado y siempre voy porque es la voz… es El Sol de México, y tiene una voz cada vez, creo yo, en la gira pasada que fui a dos conciertos, espectacular”, confesó sin detallar cómo fue la comunicación con el cantante de La Incondicional, aunque ello también ha provocado indignación entre los fans que sí han tenido que buscar una entrada de forma física -taquillas- o digital.

Para Rebecca de Alba Luis Miguel no es un cucaracho

Hace unos días, la madre de los hijos de El Sol de México lanzó una contundente indirecta en contra del cantante, esto luego de que se hiciera público que no había pagado la pensión alimenticia de los menores de edad e incluso no tendría intenciones de saber de ellos o mantener comunicación.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo la actriz de 48 años, lo que provocó las carcajadas y los gritos del público. Con este comentario, la famosa Chule dejó entrever que por “cucaracho” se refiere al padre de sus hijos.

Aracely Arámbula es madre de Daniel y Miguel, los hijos menores de Luis Miguel (Foto: Instagram)

Sin embargo, para Rebecca de Alba su amigo no es un “cucaracho”: No sé nada de eso, de verdad yo no sé nada. Para mí es un hombre fino y elegante”, expresó la conductora de televisión.