Álex Kaffie habría confirmado castigo de “Sale El Sol” por hablar mal de Nacho Lozano con esta indirecta

Según Álex Kaffie, el periodista solicitó que Paulina Mercadofue la única que pudiera entrevistarlo (Fotos: Instagram/@saleelsoltv)

¡Una emisión más de Sale El Sol sin Álex Kaffie! Luego de que el periodista de espectáculos confesó presuntos “desaires” del presentador Nacho Lozano al talento del matutino de Imagen Televisión, su ausencia y una dura indirecta habría confirmado que ha sido “castigado” por ventilar al nuevo talento de la empresa. Fans amenazan con dejar de ver el programa si no regresa a la brevedad.

A pesar de que el también nombrado Villano de los Espectáculos es una de las figuras más representativas de Canal 3, la nueva televisora habría optado por tomar represalias en contra de él y como parte de una petición impuesta por el conductor del nuevo noticiero De Prisa Y Corre, como el pasado 13 de mayo lo informó el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

La versión de los presentadores de entretenimiento que ya había cobrado gran fuerza luego de varias emisiones sin su presencia, ha sido tomada como una realidad por miles de televidentes, luego de que publicara una indirecta en sus redes sociales al mismo tiempo que iniciaba una nueva transmisión donde nuevamente no se encuentra: “No se brilla apagando EL SOL de los demás”, escribió en su cuenta de Instagram, aunque en Twitter agregó la descripción “Seré breve”, siendo la supuesta confirmación.

Fans amenazan con dejar de ver “Sale El Sol” no regresa Álex Kaffie

Álex Kaffie habría lanzado esta indirecta a su caso contra "Sale El Sol" y Nacho Lozano (Foto: captura)

La ausencia del presentador y el contexto que sí abre una posibilidad ha que ha sido castigado, ha sido motivo por el que las redes sociales del matutino donde también participan figuras como Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Gaby Crassus se llenen de amenazas en las que más de uno ha asegurado que de no tener de regreso a la brevedad al Villano de los Espectáculos, nadie más sintoniza Sale El Sol, pues es uno de los elementos más significativos del programa que compite con Venga La Alegría y Hoy.

“Ya abre tu canal sin lisonja se tú para ya no sufrir, además ahí no podías decir tus icónicas frases me encanta en kaffievillano”. “Ojalá nos lean y escuchen, te queremos de vuelta o dejamos de ver el programa”. “Nacho llegó a quitar a todo el que le estorba y eso no se vale, el se fue a otro lado a probar suerte y por algo no se quedó, no es justo que te castiguen por sus exigencias y sus caprichos”. “Nacho regreso muy engreído, se noto en pantalla, ese tipo de personas no nos gustan… me encanta tu forma, ojalá te dieran un espacio, te lo mereces, nos atrapas cuando das los espectáculos, que pase pronto esto”, contestaron fans a su posible indirecta.

Álex Kaffie lleva varios programas sin estar presente

Qué dijo Álex Kaffie de Nacho Lozano

El periodista de espectáculos aseguró que el periodista que ha trabajado en muchos medios de comunicación en México y Estados Unidos fue meticuloso a la hora de elegir quién sería el presentador que lo cuestionaría, eligiendo a la conductora de 50 años. Siendo una decisión fuera de lo común para el resto del elenco de Sale El Sol, pues la dinámica que tienen consiste en tener al invitado en el centro de su peculiar sala y todos tener una ronda de preguntas.

“Seré breve I: El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente a Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”, inició el periodista en su columna de opinión.

El periodista regresó a Imagen Televisión (Foto: Captura YouTube/ Sale El Sol)

“Seré breve II: No sé mis compañeros, pero yo ni codiciar ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Seré breve III: Este servidor codicia, ansía y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’, ¡no a Nacho Lozano!”, finalizó.