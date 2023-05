Sasha Sokol contó cómo Luis de Llano la manipuló para disfrazar el abuso en una relación: “Eres una niña seductora”

"Sasha Sokol se sincera sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol concedió una entrevista a El País en la que detalla cómo fueron los meses previos a la relación que sostuvo con el productor Luis de Llano.

En la entrevista, Sasha revela que el productor le hizo creer que ella había sido quien lo sedujo y que la gente cuchicheaba sobre ella mientras que nadie lo cuestionaba a él.

Además, la intérprete recuerda cómo Luis de Llano la trataba diferente antes de que se suscitara la relación y poco a poco fue ganándose su confianza y la de su familia.

La relación que vivió con el productor fue asimétrica, dado que ella era menor de edad y él tenía un puesto de poder.

La lucha de Sasha Sokol contra el abuso infantil en la industria musical mexicana (@sashasokolova)

También reconoce los avances en materia legal en casos como el suyo, ya que ahora las leyes reconocen que las víctimas pueden tardar décadas en entender lo que les pasó y casos como el suyo ya no prescriben y se penan hasta con 24 años de cárcel, que se pueden incrementar cuando hay una relación profesional o de confianza.

La cantante se sinceró respecto de lo que sintió al escuchar las declaraciones de Luis de Llano en la entrevista con Yordi Rosado el año pasado, sintiendo que todas las mentiras y manipulaciones que vivió se vinieron abajo.

Sasha solo pudo demandar al productor por daño moral, pero celebra que se haya dado un avance en la ley que reconoce a las víctimas en casos como el suyo.

Sasha Sokol lo cuenta todo

La cantante, compositora y actriz Sasha Sokol, exintegrante del icónico grupo infantil mexicano Timbiriche, habla por primera vez con EL PAÍS sobre el episodio más duro de su vida: la relación abusiva que el poderoso productor Luis de Llano, entonces de 39 años, comenzó cuando era una niña de 14 años.

La historia que motivó esta entrevista comenzó el 8 de marzo del año pasado. Sasha había publicado unos tuits denunciando públicamente haber sido abusada por este hombre cuando era niña, después de años de escucharlo mentir en entrevistas sobre la relación que mantuvieron entre 1984 y 1988.

El testimonio valiente de Sasha Sokol sobre la relación asimétrica con Luis de Llano que marcó su vida (Foto: Instagram)

La acusación de Sasha en Twitter fue un bombazo para el sistema. Era la primera vez en México que una artista de su talla se pronunciaba y nombraba a su agresor.

Poco después interpuso una demanda que acaba de ganar por daño moral. Sentencia que confirma que existió una relación asimétrica e ilícita -aunque el delito ya ha prescrito- y que condena a la productora por haber lesionado su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad, su honra y su integridad física, psíquica y moral. También está obligado a disculparse públicamente y abstenerse de hablar sobre los hechos.

En la entrevista, Sasha habla sobre cómo normalizó esta relación debido al nivel de manipulación y acicalamiento que experimentó.

Ella creía que era una niña especial porque la persona a la que todos a su alrededor admiraban, aplaudían y respetaban la había mirado a ella en lugar de ir con una mujer deslumbrante.

La dolorosa confesión de Sasha Sokol sobre la manipulación de Luis de Llano en su relación (@sashasokolova)

Solo se dio cuenta de lo que había vivido después de décadas de terapia y de escuchar de diferentes terapeutas y amigos cercanos que la relación era desigual. Al igual que otras víctimas de abuso sistemático, tardó mucho en tomar conciencia de lo que había vivido.

Había estado en terapia durante décadas y sus terapeutas le dijeron que la relación era asimétrica. Pero ella defendió a Luis en todas las situaciones porque él le había dicho frases como: “Yo no tuve la culpa, no pude meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada”. Cuando Sasha tenía 14 años, ella le creyó.

Tras escuchar la entrevista de Luis de Llano con Yordi Rosado en marzo de 2022, donde hablaba de su relación, el “caparazón de mentiras y manipulación” de Sasha se vino abajo. Se sintió lúcida y se dio cuenta de la magnitud de la decisión de hacer pública su historia.

Sasha Sokol revela detalles impactantes sobre su relación con Luis de Llano en entrevista exclusiva (@sashasokolova)

Después de nueve horas de analizar todas las posibilidades, tomó la decisión de hablar, a pesar de que el incidente había ocurrido 38 años antes.

También habla sobre la crueldad, de cómo la gente siempre cuestiona a la víctima y cómo finalmente decidió hablar después de años de escuchar a Luis mentir en las entrevistas.

Sasha espera que su historia ayude a prevenir el abuso de otros menores y arroje luz sobre el problema.