Abuelita mexicana con cáncer se hace viral porque pidió ayuda para conocer a Chayanne: “Quiero abrazarte”

La mujer fue diagnosticada con cáncer y su más grande sueño es conocer a Chayanne.

Un abuelita mexicana que se declara como “la más fanática” de Chayanne se hizo viral en las redes sociales porque envió una petición muy particular a todos los internautas para que consigan que un conmovedor mensaje sea escuchado por el famoso intérprete de “Torero”.

Nadie tiene duda alguna de que Chayanne es el novio de todas las mamás de México y por consiguiente es también el padre de todos aquellos menores de treinta y cinco años. Si bien, lo anterior es una broma bastante recurrente en redes sociales, la realidad es que las mexicanas genuinamente tienen un cariño muy especial y particular por el cantante. Tanto así que recientemente se hizo viral a través de TikTok una mujer que fue diagnosticada con cáncer de colon y pidió ayuda a través de la mencionada red social para que su petición de conocerlo llegue hasta oídos del mismísimo cantante.

En un videoclip de aproximadamente un minuto de duración la mujer confirma su estado de salud y al mismo tiempo le asegura el intérprete puertorriqueño que no pretende causarle ninguna lástima, pero es que, no puede evitarlo y su sueño máximo es poder conocerlo.

“Mamá, envíale un mensaje a Chayanne”, le dice una de sus hijas. Entonces la mujer que se encuentra sentada en una silla de plástico y con una bata rosada con varias figuras floreadas comienza a hablar hacia la cámara.

La abuelita se hizo viral en TikTok y muchos usuarios ya llaman la atención del cantante. Imágenes: TikTok y Facebook.

“Chayanne, no creas... no quiero causarte lástima... tengo cáncer”, dice la mujer con la voz quebrada por un llanto que contiene y no deja salir. Cuando se recompone puede especificar que la enfermedad se ubica en el colon. “Me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas”, continuó.

La mujer afirma que todavía no quiere que le salgan “alitas” porque tiene tres hijos. Entonces corrige y le dice directamente al cantante de “Dejaría todo” y otros éxitos: “Tenemos tres nietos, tres hijos, que vas a conocer. Por ellos quiero seguir adelante”. Lo anterior continuando con la broma continúa de que el músico posee la paternidad de millones de personas.

“No quiero causar lástima”, repitió. “Por eso no había yo dicho nada, pero ahorita, yo quiero verte abrazarte a ver a qué hueles”. Y finalmente la mujer no deja que se escape la oportunidad de aventarle un piropo al padre de México: “Haz de oler bien rico, papucho de papuchos”.

“Te quiero conocer, yo soy lady Chayanne”, dice la mujer con un grito y lanzando un beso a la cámara, claramente enviado hasta donde sea que se encuentre el intérprete de “Tiempo de vals”.

En un segundo video de TikTok la usuario Tania Hernández (@stitchsh) le pregunta a su madre qué haría si de verdad conociera a Chayanne.

“Ya Dios mío de mi vida, sería el sueño de mi vida”, dice la mujer. “Y que si lo conozco traiga una cobija con su foto para que ahora si digan que duermo con Chayanne. Lo quiero muchísimo, lo amo, canta hermoso”.

De inmediato los fans se movilizaron para conseguir que el cantante latino pueda ver el video. Los comentarios de dichos audiovisuales están prácticamente llenos de menciones al artista. Pero algunos además también desearon mucha suerte y le escribieron cosas más específicas.

“Chayanne por favor cumple este sueño... Sé q tienes un gran corazón eres una persona muy humilde..”, se puede leer en un comentario. “Chayanne por favor dale felicidad y fuerzas a esta señora que está luchando”. “Papá, por favor no nos ignores”, escribió una internauta de la red social.

Otras personas encontraron una vía más rápida y segura de llegar hasta el cantante. Algunos usuarios decidieron etiquetar en la publicación al cantante de reggaetón Guayana y a su recién esposa Lele Pons. La pareja es famosa por sus interacciones constantes en TikTok, y quizás sólo los más despistados no tengan conocimiento de que la influencer y ahora cantante es sobrina de Chayanne.