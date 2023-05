Por qué la sentencia a favor de Sasha Sokol puede marcar un antecedente a favor de las mujeres

La sentencia a favor de la cantante podría marcar un precedente para las mujeres que fueron víctimas de delitos que prescribieron (Twitter/@Les_IJU)

La cantante Sasha Sokol dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia a su favor y condenó al productor Luis de Llano por daño moral al considerar que se violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor cuando era una menor de edad.

De acuerdo a lo que dio a conocer mediante un hilo de Twitter, la también actriz detalló que las autoridades capitalinas acreditaron que existió una relación ilícita y asimétrica debido a la diferencia de edad y el rol jerárquico que tenía él.

Asimismo, explicó que la sentencia consideró que las declaraciones del productor de Timbiriche en los medios de comunicación revictimizó a Sokol, por lo que ahora se verá obligado a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hablar del tema, además de pagar una indemnización, misma que será donada a una fundación, según se refirió.

“La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y, en consecuencia, lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización”, se pudo leer.

Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

No obstante, la sentencia a favor de Sasha no sólo es un victoria para ella, sino que podría marcar un antecedente para las mujeres que fueron violentadas y no podrían acceder a la justicia, debido a que el delito prescribió.

De acuerdo a la abogada Leslie Jiménez, la importancia del caso viene desde la denuncia, debido a que se hizo por la vía civil y no penal, ya que de haber tomado esta última vía se hubiera topado con problemas derivados de la limitación de tiempo para denunciar y sancionar el delito del cual fue víctima.

“La ley penal tiene diversos límites de aplicación, entre ellos los marcados por los tiempos en que sucedió el delito. Eso resulta ser terrible para los casos de violencia sexual ocurridos en la niñez y adolescencias”

Las autoridades judiciales de la Ciudad de México reconocieron que sí existió violencia contra Sasha Sokol (Infobae México)

Pero debido a que se trabajó en materia civil, la sentencia lo que reconoce es que la víctima, en este caso Sasha Sokol, sí vivió violencia y advierte, para futuros casos, que la tutela efectiva de los derechos no es exclusiva a seguir los procesos de denuncia mediante una sola vía dentro del Derecho.

Ante esto, la abogada señaló que el problema muchas veces para acceder a la justicia en México es que la ley penal, específicamente, no responde a las necesidades de la víctima, sino las del Estado: “Obliga a seguir sólo el camino penal”.

Pese a todo lo anterior, la experta sí explicó que el productor no fue declarado “culpable” por lo que no estará en prisión; sin embargo, fue reconocido el daño que le causó a la víctima cuando era menor de edad, por lo que la sanción es para resarcir el daño.

Es decir, ahora las víctimas de violencia en la infancia podrían acceder a la justicia, pero no mediante la vía penal debido a que es poco probable que su caso avance dada la vigencia de los delitos, sino por la vía civil en donde se reconozca que existió la violencia y pueda haber una reparación del daño.

¿Qué denunció Sasha Sokol?

El pasado 3 de marzo la actriz alzó la voz sobre lo que vivió en la infancia (Instagram/@sashasokolva)

El 8 de marzo de 2022, la actriz y cantante Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para hacer público que en su infancia e inicios de la adolescencia fue violentada por Luis de Llano. Un año más tarde, en la misma fecha, dio a conocer la reflexión que le había dejado el hacer público lo que vivicó.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”, fueron algunas de las palabras que la cantante difundió.