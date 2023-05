Morena exigió a la SCJN respetar a las mayorías parlamentarias que aprobaron el Plan B

SCJN señaló presuntas irregularidades en el proceso legislativo que tuvo la aprobación del Plan B en materia electoral (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN/CUARTOSCURO)

Durante la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concluyó en la invalidación del Plan B en materia electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió a los ministros respetar a las mayorías parlamentarias que votaron a favor de los cambios en las leyes secundarias que rigen el tema electoral en el país.

Por medio de un comunicado de prensa, la Dirigencia Nacional del partido guinda instó al máximo tribunal en el país respetar la voluntad democrática de la mayoría parlamentaria que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, avalaron la propuesta de reforma que emitió Presidencia de la República.

De forma “respetuosa”, Morena instó a los integrantes de la Sala Superior de la SCJN a trabajar por la transformación social que estaría exigiendo la población en todo el país, además de asumir “el compromiso” de anteponer al pueblo por encima de los deseos de las minorías.

Antes de que concluyera la discusión en la SCJN por el Plan B, Morena emitió comunicado pidiendo respeto a las mayorías parlamentarias (Twitter/@PartidoMorenaMx)

“(...) les solicitamos (...) fortalecer la democracia y anteponer el bien del pueblo por encima de los intereses de las minorías del aparato electoral que le cuesta millones de pesos a la hacienda pública en gastos innecesarios y burocracias abultadas que ofenden la situación de muchas y muchos mexicanos que viven en pobreza”, fueron algunos de los argumentos que se pudieron leer.

Aunado a lo anterior, Regeneración Nacional también lanzó un exhorto para que el voto de los ministros se lleve a cabo con absoluta conciencia en favor de los objetivos ciudadanos y no con presuntos tintes políticos, pues recordaron que la voluntad de la ciudadanía fue expuesta en la conformación de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

“Recuerden que la voluntad del pueblo ya había sido expresada de manera mayoritaria al respecto a través de sus representantes en el Congreso y el Senado, los únicos facultados para legislar”

Finalmente, Morena confió en que los integrantes de la Sala Superior optarán por respetar las “conveniencia” de las mayorías, es decir, alejándose de los intereses supuestamente mezquinos y politiqueros.

Cómo fue la discusión de la aprobación o invalidación del Plan B en la Suprema Corte

La Suprema Corte continuó analizando la discusión de la Suprema Corte (SCJN/CUARTOSCURO)

Este lunes 8 de mayo continuó la discusión sobre las impugnaciones que se habían presentado por el Plan B, en esta ocasión el proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y proponía invalidar en su totalidad el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social, así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tanto en el proyecto, como en algunas participaciones de los y las ministras, en su mayoría coincidieron que las mayorías legislativas —es decir, los representante de la Cuarta Transformación— habrían incurrido en irregularidades del proceso legislativo, específicamente en lo que establecen los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Tras horas de discusión y sólo con votos a favor de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz para que continuara la reforma, el pleno emitió nueve sufragios para invalidar la primera parte de la reforma, pues se consideró que existieron controversias en los procesos que se vivieron al interior del Poder Legislativo, lo que no haría legal la publicación de la reforma.

Y es que los ministros apuntaron que existió una “transgresión al principio de deliberación democrática”, debido a que la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación requerida para la Cámara de Origen, lo que originó que no se diera un debate óptimo e, incluso, se dispensaron todos los trámites; no obstante, las dos ministras antes mencionadas consideraron que no existían motivos suficientes para invalidar el decreto.