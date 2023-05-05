“No tenemos nada que ver”: Edith Márquez descartó duetos con Peso Pluma o Natanael Cano

La ex Timbiriche prefiere abocarse a su gira en México y Estados Unidos

“Creo que es un gran momento”, cuenta Edith Márquez sobre la gira que ya comenzó en enero de este 2023 en Zitácuaro, Michoacán, y que continuará su curso en lo que resta del año en otras plazas de México y, por vez primera, llegará con su música a Estados Unidos.

En charla con Infobae México la cantante que celebra 25 años de carrera como solista expresó su sentir ante la gira que tocará localidades como Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, esto en territorio mexicano.

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“Bien, muy contenta, yo creo que es una gira que venía preparando, soñando, deseando desde hace muchos años, y está llegando en un momento muy especial de mi vida, de mi carrera, de mi vida personal, siempre va de la mano en todo momento”, expresó la cantante de balada pop y rancheras, quien reflexionó sobre su labor como artista.

Márquez respeta a los exponentes de "corridos tumbados", aunque no comparte el mismo estilo (Foto: Archivo)

Y es que en esta gira llamada simplemente Tour MX/USA 2023, Edith Márquez se presentará por primera vez en California, Indiana, Illinois, Texas y Arizona, donde su público la ha aclamado a través de los años. Respecto a la razón por la que la ex Timbiriche pisará territorio estadounidense con su música hasta esta oportunidad, Edith lo atribuye a una mala organización en su equipo de trabajo.

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“Yo creo que por un mal manejo anteriormente de mi carrera, yo creo que no se había tenido este objetivo de poder llevar mi música y mi carrera a otros países y en este caso existe este equipo que lo está logrando, entonces estoy muy contenta”, destacó la intérprete de temas como Mi error, mi fantasía y Mírame, quien está feliz de poderle llevar su música a los mexicanos y latinos en Estados Unidos.

“Me lo pedían muchísimo, de hecho cuando salió la gira anunciada fue así de ‘wow, increíble, ya lo esperábamos’, entonces me siento súper contenta, súper comprometida, para mí siempre he dicho que es una responsabilidad muy grande el poderme presentar en diferentes lugares tanto de la República Mexicana como ahora en Estados Unidos porque obviamente es algo que la gente está esperando, yo también, entonces a dar lo mejor de nosotros”.

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Edith había recibido peticiones por parte de sus fans para presentarse en terriotiro estadounidense (Foto: IG edithmarquezlanda)

Edith Márquez ha desarrollado su carrera, además de con sus sentidas baladas pop, valiéndose de la música mexicana tradicional y las rancheras, expresiones del ahora llamado género regional mexicano que en los últimos años ha visto surgir otras expresiones derivadas de los tradicionales corridos revolucionarios, como los “corridos tumbados” y los “corridos bélicos”, estilos de los cuales Edith no tiene una opinión en particular, pero respeta a sus exponentes y al público que gusta de ellos.

“Yo siempre he dicho que hay gustos para todo, para todo el mundo sale el sol y para todo mundo hay oportunidad, así que la música es la música y nada, es respetable, hay que respetar”, expresó la artista de 50 años.

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Edith Márquez se encuentra celebrando los 25 años de su disco "Frente a ti", el primero en su carrera solista (Foto: Cuartoscuro)

A pregunta expresa acerca de una posible colaboración con figuras como Peso Pluma y Natanael Cano, quienes en los últimos meses se han posicionado como una nueva “sensación musical”, e incluso han roto récords de reproducciones con su música en plataformas de streaming, Edith fue contundente.

“No tenemos nada que ver musicalmente hablando, entonces, no podría decirte que haría un dueto con un género que no tiene nada que ver con mi género, ¿me explico? Entonces sí estaría complicado”, expresó la también ex coach de La Voz México.

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