Marcelo Ebrard realizó ceremonia con el mayor brujo satánico de Catemaco; así es el talismán que le dieron

Así fue la ceremonia de Marcelo Ebrard con el mayor brujo satánico de Catemaco (TikTok/@brujoenriquembelahijado/Facebook/@Enrique Marthen)

El canciller Marcelo Ebrard causó revuelo en redes sociales tras la difusión de un video donde se le ve en una ceremonia con el brujo satánico de Catemaco, Enrique Marthen. Este personaje causó gran controversia al hacerse viral su imagen junto al mandatario mexicano, por construir un templo para adorar a Lucifer en Veracruz.

Te puede interesar: Evacuación de mexicanos en Sudán concluyó con éxito, anunció Marcelo Ebrard

Durante su visita al estado de Veracruz, al secretario de Relaciones Exteriores le realizaron un “ritual energético” para retirarle las “malas energías” a su alrededor. En el videoclip compartido a través de la cuenta @brujoenriquembelahijado se puede ver al brujo agitar un ramo de hierbas por todo el cuerpo de Ebrard mientras recita algunas frases de liberación.

“Este varón de nombre Marcelo, es liberado de todo malestar, de toda intranquilidad. Que la energía positiva del universo recaiga sobre él en todo momento y en toda jornada”, comenzó el chamán y continuó abordando el tema del cargo que el canciller quiere ocupar para el 2024.

“Para que en su momento sea el mandatario de este hermoso país de nombre México. Del cual estamos orgullosos, que el bienestar y la energía llegue a él y todo lo negativo sea desterrado de su vida y alejado totalmente. Que el bienestar me lo acompañe en todo momento y en toda jornada”.

Para cerrar la limpia, el brujo le hizo entrega de un talismán el cual deberá traer consigo siempre: “Es de protección, muchos símbolos son confusos porque piensan que es negativo, en realidad es de bienestar y eso lo puede investigar”, dijo Marthen al tiempo que colocaba sus manos sobre la cabeza del canciller.

“Que todo el bienestar, toda la energía y la capacidad esté con usted y que todo lo armónico venga en su persona. Que el poder del universo recaiga en este cráneo para incrementar sus cualidades, incrementar sus aptitudes y ser lo que quiere ser, un buen gobernador. Así será”.

Por este acto, Mario Ángel Flores, director del observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en entrevista con ACI Prensa, señaló que este ritual en el que ha participado Ebrard es “un mal mensaje para todos”, ´, pues el personaje está vinculado con la construcción de un templo satánico en el estado de Veracruz.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard exigió a Mario Delgado fijar la fecha de la encuesta de Morena rumbo al 2024

Asimismo, señaló que un político que recurre a estos rituales, nos habla “de una falta de formación, falta de convicciones, una manera de no entender la realidad”, aseguró Mario Ángel Flores.

“Sabemos que muchos políticos buscan deliberadamente esas expresiones supersticiosas, totalmente equivocadas”, criticó. Para el sacerdote mexicano, que un político recurra a estos rituales “nos hablaría de una falta de formación, falta de convicciones, una manera de no entender la realidad”.

(REUTERS/Carlos Jasso)

Acerca de Catemaco, Veracruz, es un sitio reconocido internacionalmente por la brujería que se lleva a cabo en el estado. La fama milagrera nació en la década de 1950, cuando un tal Gonzalo Aguirre comenzó a organizar el “turismo del brujo”, cuyos practicantes se centraban especialmente en la medicina natural. Promovió el evento a nivel nacional e incluso internacional, logrando atraer a políticos, estrellas de cine y periodistas.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum recomendó a Ebrard “no tener ansias” y esperar la encuesta de Morena

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios expresaron su opinión sobre el video de Marcelo Ebrard; Hasta el momento, el videoclip cuenta con 29 mil reproducciones, más de 900 likes y 131 comentarios.

“Pobre Ebrard, si supiera que lo acaban de estafar”, “Bueno, al menos ya tiene un puesto”, “Acabas de perder mi voto”, “Este señor no es charlatán. Una vez me hizo una limpia y yo sentía esa energía”, “Que el brujo se adivine el número del melate para no andar trabajando”, “Limpia de cartera”, fueron algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.