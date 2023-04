Dorian celaba a Verónica hasta en su trabajo, salió con él y apareció muerta en un barranco

Verónica Flores Cabrera, de 28 años, salió de la colonia Forestal 2 en la alcaldía Gustavo A. Madero y desapareció en el Municipio de Nezahualcoyotl el pasado 1 de abril

Verónica Flores Cabrera, una joven de 28 años de edad, desapareció desde el 1 de abril en la alcaldía de Gustavo A. Madero (GAM) en la Ciudad de México (CDMX), tras casi un mes de búsqueda, su cuerpo fue hallado en una brecha del Estado de México.

Desde el 1 de abril la familia de la joven, también egresada de la Licenciatura en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), dejó de saber de ella. Al tratar de comunicarse recibieron extrañas respuestas que de inmediato les hicieron sospechar que no provenían de Flores Cabrera.

La familia de Verónica Flores acudió a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) de la CDMX a interponer la denuncia por la desaparición de la joven.

Se giró una orden de aprehensión contra Dorian Ángelo “N”, pareja de Verónica, por el delito de desaparición forzada (Facebook/@Las equilibristas)

En las investigaciones se pudo dar a conocer algunos materiales audiovisuales de cámaras de seguridad privadas revelaron que la vieron entrar a una casa ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, atrás de las estaciones del metro de la Línea B, Impulsora y Río de los Remedios, sin embargo, jamás salió del lugar, dijo a Infobae México allegados a la familia.

Al no dar con el paradero de la joven de 28 años, los familiares de Verónica Flores Cabrera se manifestaron el pasado 5 de abril en Avenida Insurgentes y Calzada Ticomán; además de que organizaron jornadas de búsqueda y su ficha de desaparición fue emitida por las autoridades de la CDMX y del Estado de México.

En la descripción publicada por las autoridades capitalinas se indicaba que la desaparición de la joven ocurrió en la colonia Forestal 2, en la alcaldía de la GAM de la CDMX, además de la última vestimenta que portaba, que era un vestido color azul cielo de manga corta hasta la rodilla y huaraches amarillos.

Uno de los señalados por las autoridades es la expareja de Verónica Flores, Dorian Ángelo “N”, con quien paso cuatro años de relación. Al hacer pública la desaparición de la joven, este se contactó con los familiares de su novia, para saber de su paradero.

“En esos mensajes dijo que no le llamáramos, que estaba bien, pero sospechamos que tal vez no era ella por cómo escribía, ella no escribe así, sospechamos que ya estaban manipulando el teléfono. Supuestamente, mandó una ubicación de la casa donde estaba y era la casa que conocíamos, a partir de las 8 de la noche dejamos de recibir respuesta, ya no entraban ni llamadas ni mensajes, según que ya venía para la casa, pero no llegó”, refirió un familiar de Verónica.

En entrevista con N+ el hermano de la joven, Iván Flores Cabrera, mencionó que en el coche de Dorian “N” se encontraron rastros de sangre, pero que la muestra era poca, por lo que no es suficiente para saber la identidad. Asimismo, señaló que en el caso de su familiar existe un segundo hombre investigado.

Dorian "N" es investigado por la Fiscalía en el caso de feminicidio de Verónica Flores (Facebook)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Asimismo, se pudo confirmar que se giró una orden de aprehensión contra Dorian Ángelo “N”, pareja de Verónica, por el delito de desaparición forzada, pero hasta el momento no ha sido efectuada.

Según en una primera versión de Dorian “N”, él había dejado a Verónica en la estación del Metrobús de Villa Aragón, el día de su desaparición, pero no pudo confirmar si la vio subir a la unidad de transporte público. Sin embargo, en una contradicción, el presunto implicado con el feminicidio de la también joven madre dijo que tal vez “se había ido con algún otro hombre” a pesar de que salió con él el día que desapareció.

Tras una ardua búsqueda de más de ocho días, su cuerpo fue hallado en un barranco del Estado de México, este fue encontrado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicó la necropsia de ley y se le realizaron las pruebas de confrontación genética, con las cuales se determinó la identidad de Flores Cabrera.