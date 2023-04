Tiktoker se volvió viral al poner 54 requisitos para su futuro novio

Afirmó que era una broma, ya que sí tiene novio. Foto Instagram

Bien dicen que la base de toda relación amorosa es la confianza y la comunicación; sin embargo, para otras personas esto no es suficiente, muestro de ello, una tiktoker se volvió viral en redes sociales al publicar una lista sumamente enorme de los requisitos que debe tener el hombre que quiera conquistarla y convertirse en su novio.

“Ya ni en las vacantes de empleo piden eso”, fue una de las tantas consignas que le hicieron sus haters en su publicación de Twiter sobre los 54 requisitos que debe tener una persona que quiera conquistar el corazón de la tiktoker July Jinku.

Titulado ‘Novio.exe’, la joven de 22 años de edad dividió sus peticiones en tres secciones: principales requisitos, segunda prioridad y los extras. En la primera sección destaca que su próximo novio no “tener hijos, que quiera vivir con ella, que la mantenga económicamente, le dé regalos, que le guste el anime como a ella, que no sea un fan religioso, que apoye el feminismo y el movimiento y sobre todo que no sea celoso.

Sacó su lado tóxico

Si en la primera lista de requerimientos para algunos se les hizo difícil de poder cumplir, en la segunda prioridad de July Jinku, da por hecho que es una chica tiene su lado tóxico, y es que su futuro galán para nada debe tener ‘amiguitas’ y sobre todo no debe seguir a chicas sexoxas en las redes sociales.

En el último apartado llamado ‘extras’, la también modelo reafirmó lo primero en su lista, pues su futuro novio deber ser alguien que no quiera tener hijos, por ello, en este último listado y para estar segura, pide que esa persona especial se haga la vasectomía y algo más especial que venga de una familia adinerada o funcional.

Como era de esperarse, el post rápidamente se hizo viral en Twitter y usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos de ellos citaron el ‘tuit’ y le dejaron en claro que ni en las entrevistas de trabajo solicitan tantas exigencias, a lo que la influencer describió en su lista que es una “católica, blanca, no fumo, no tomo, no me drogo, virgen (hasta me llamo María), bonita, yo cocino, no me tienes que invitar, te invito yo de mi comida casera”. También agregó que le gusta limpiar y las tareas del hogar, no tiene tatuajes ni piercings”.

Fue broma

Debido a que su publicación de exigencias se volvió viral, July Jinku tuvo que aclarar que en más de una ocasión que se trataba de una broma, incluso revelo que tenía novio.

“La lista la hice antes de ser pareja y qué vas a saber tú de sí se siente inseguro o no por ello? Jajaja no asumas si no lo conoces”, le respondió a un fan, quien en tono agresivo le reclamó por la lista y exigió que respetara a su pareja.

¿Quién es July Jinku?

Nacida el 10 de julio de 2000, July Junku es una modelo, tiktoker y streamer. En su canal de Tiktok en el cual cuenta con más de 40 mil seguidores, suele hablar de temas de moda, anime y productos de belleza.

De hecho, uno de sus videos con más visualizaciones que tiene es donde habla acerca de la problemática que pasó al poner su lista de 54 exigencias.

“Sí, soy yo la chica de los 54 requisitos para ser mi novio. Todo esto se hizo viral gracias a que una cuenta de Twitter llamada ‘Cosas de mamadores’ la compartió y se hizo viral al tener más de un millón de visualizaciones”, platicó.