Atleta paralímpica estadounidense bajó las escaleras de un avión a “rastras” por falta de rampa

En un video que se viralizó en redes sociales se observa a la atleta paralímpica Kayla Woputz bajar de un avión como puede, pues no hay una rampa que le permita hacerlo

Kayla Woputz una atleta paralímpica estadounidense, tuvo que descender de un avión prácticamente arrastrándose por no contar con una rampa. Esto ocurrió en días recientes en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, de Veracruz.

Por medio de redes sociales, se viralizó el video, publicado en Twitter por Karlene Petitt, piloto retirada, en el que se observa a la atleta bajando, escalón por escalón, hasta alcanzar su silla de ruedas al final de la escalera. En el mensaje en inglés, que se publicó junto con el video, mencionaron que “así es como te bajas de un avión sin una rampa, cuando eres un atleta adaptativo”.

Este video ha causado diversas críticas por parte de internautas a los que ha llegado el video, debido a la ausencia de la rampa especial para pasajeros que utilizan silla de ruedas. Kayla fue asistida por personal del aeropuerto hasta que llega a la pista, cuando fue ayudada para incorporarse a su silla de ruedas.

La administración del aeropuerto indicó que ayer habían llegado dos personas con discapacidad: una que sí pidió la silla pasillera a la aerolínea, mientras que la otra no solicitó ningún apoyo, pues quiso bajar sola por propia voluntad.

Kayla Woputz llegó a Veracruz a participar en el Wold Para Athletics Grand Prix 2023. Fotos:captura twitter

Kayla Woputz llegó a Veracruz a participar en el Wold Para Athletics Grand Prix 2023, que se llevará a cabo del 27 al 29 de abril, y que cuenta con sedes en distintas partes del mundo, como son Túnez, Dubái, Marrakech, Jesolo, Nottwil y Xalapa.

La capital del estado de Veracruz, Xalapa, reemplazó a Monterrey, que era la sede mexicana anterior del gran Premio.

En los comentarios del video, pueden encontrarse comentarios como: “Me da vergüenza como mexicano. Siento mucho que te hayan tratado así. Mi más profundo respeto por ti, por tu actitud. Mi gobierno no me representa”, “¿Quiere decir cuando no hay puente aéreo, que no está disponible en la mayoría de los aeropuertos? Lo que suele haber, es un vehículo previsto para tal fin”.

Este año 2023 es el décimo aniversario del Gran Premio Mundial de Para Atletismo, y en este se han visto, y verán, eventos que tienen lugar en seis ciudades de cuatro continentes del mundo, que iniciaron el pasado mes de febrero, y concluirán el próximo mes de mayo.

El pasado mes de febrero, del día 6 al 8 de ese mes, se llevó a cabo el Gran Premio de Túnez 2023-17° Encuentro Internacional de Túnez. Fue el 6 de febrero que el Athletic Stadium Rades dio inicio a la temporada 2023 en los eventos de Para Atletismo más tradicionales de la región africana.

El video fue compartido por medio de redes sociales. (Impresión de pantalla)

Posteriormente, del 26 de febrero al 1 de marzo, se llevó a cabo el Gran Premio de Dubái 2023-14° Campeonato Internacional Fazza. El Dubái Club for the People of Derermination, que también fue sede del Campeonato Mundial de Para Atletismo de 2019, albergó el segundo Gran Premio del calendario 2023.

Del 9 al 11 de marzo se llevó a cabo el Gran Premio Marrakech 2023-7° Encuentro Internacional de Para Atletismo. La ciudad marroquí un Gran Premio Mundial de Para Atletismo por segunda vez, luego de su debut en 2022.

Del 27 al 29 de abril es el turno de México, con el Gran Premio Xapala 2023-Abierto Mexicano de Para Atletismo. El próximo 27 de abril Xalapa hará su debut en el Calendario de GP, reemplazando a Monterrey como ciudad sede del Gran Premio de México en 2023.

Del 12 al 14 de mayo próximos, se llevará a cabo el Gran Premio de Jesolo 2023-Campeonato Abierto de Italia. Posteriormente, del 25 al 27 de mayo del 2023, se llevará a cabo el Gran Premio Nottwil 2023-Paraatletismo 2023. La ciudad suiza concluirá la temporada en mayo, en el Gran Premio Final antes de del Campeonato Mundial en París, Francia.