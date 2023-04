Maryfer Centeno analizó a la mamá de Piqué: “Un toro enojado”

La grafóloga aseguró que Montserrat Bernabeu se ve "derrotada" por la polémica de su hijo y Shakira

En medio de la polémica entre Gerard Piqué y Shakira, la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabeu Guitart, otorgó su primera entrevista y Maryfer Centeno no perdió la oportunidad de analizarla.

En uno de los más recientes video que compartió la experta en lenguaje corporal, nuevamente analizó a la ex suegra de Shakira y señaló que la empresaria en general se ve que pasó por un momento por una época de estrés y enojo que ahora se refleja en su rostro.

“Quiero que vean que las comisuras y los ojos, que claramente con los años la piel va perdieron tonalidad, lo tengo muy claro, pero también es cierto que si tú ves la cara de esta mujer es como su hubiera tenido un enojo prolongado y también una tristeza prolongada”

Según Maryfer, es notable que la polémica de Piqué le cayó muy mal a la empresaria y se está recuperando (Captura de pantalla/YouTube)

Agregó que con la forma en que se ve su rostro, no se puede concluir si verdaderamente es culpable o algo en la vida de su hijo, o si es buena, lo que sí expresaría su rostro es que está “derrotada”, según el análisis de Maryfer.

Asimismo, al momento de hablar acerca de su vida profesional y defenderla, Centeno apuntó que fue evidente su incomodidad y enojo, además de que con su cuerpo expresaba que ya quería irse.

“La mamá de Gerard Piqué está enojada, la mamá de Gerard Piqué se siente muy incómoda. Ve nada más cómo está jugando con los dedos (...) ¿qué es lo que hace?, aliviar tensión. Y nota cómo este pie ya se quiere ir, este pie racional se está quedando”, señaló la grafóloga.

Pese a que durante toda la entrevista Montserrat Bernabeu se muestra como una mujer fuerte, Centeno señaló que es una forma de cubrir sus inseguridades (EFE)

Después, Maryfer se saltó a la parte en que Bernabeu Guitart reacciona a cómo su hijo cayó durante el partido del Barcelona contra Chelsea debido a un fuerte golpe en la cabeza el 24 de abril de 2012.

La fuerte lesión del entonces futbolista provocó que se retirara porque tuvo que ser revisado por médicos y estar bajo revisión.

Mientras que la empresaria vio cómo su hijo chocó contra Víctor Valdés se mostró muy enojada, al punto en que Maryfer aseguró que parecía ser un “toro enojado” por el trato que le estaban dando a Piqué.

Piqué habría causado mucho estrés en su familia, principalmente en su mamá, quien buscaría siempre protegerlo (Captura de pantalla/YouTube)

“Ve el nivel de enojo, ya enseña los dientes, está muy estresada. ¡Qué barbaridad! Nota además cómo la mitad de la cara está diciendo una cosa y hasta la nariz (...) ¿Alguna vez has visto a un toro enojado? Pues así parece la mamá de Piqué, un toro enojado porque se metieron con su torito”

Al hablar sobre estas expresiones de la madre del exfutbolista, recordó que fue la misma cara que hizo años atrás, cuando tomó de la cara a Shakira y puso un dedo en sus labios, como diciendo que debía guardar silencio.

“Lo que hace ella es ponerse a la defensiva, nota cómo echa la mano y el cuerpo hacia atrás, levanta el mentón, hay tensión en todo el rostro y en este momento lo que vemos es una sensación de cierta superioridad”, señaló la experta al volver a analizar el polémico video.

Antes, Maryfer acusó que Piqué y su madre posiblemente habría violentado a Shakira con su comportamiento (Reuters)

Meses atrás, Maryfer ya había analizado ese video y señaló que, según sus observaciones, Shakira se sentía intimidada por Montserrat Bernabeu porque, además de que la habría tratado de forma brusca, Piqué en ningún momento hizo algo por defenderla.

Centeno también opinó que era reprobable el comportamiento del español porque aparentemente estaban violentando a la cantante.

“Estos gestos por supuesto que son intimidantes y por supuesto que son reprobables, tan reprobables como la actitud de Piqué. No conocemos el contexto, no sabemos qué pasó antes, lo que sabemos es que la violencia de género no solamente es de hombre a mujer, sino de mujer a mujer”, sentenció.