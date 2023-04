Ignacio Mier acusó a Santiago Creel de proteger a Marko Cortés por detener la reforma al TEPJF

Ignacio Mier y Santiago Creel siguen en tensión por el freno a la reforma al TEPJF (Foto: Twitter / @NachoMierV)

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, aseguró que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, está protegiendo a Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), esto gracias al rechazo que promovió contra la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A través de un comunicado oficial, la Cámara de Diputados informó este domingo 16 de abril que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Palacio Legislativo en San Lázaro señaló que “en Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos y Marko Cortés, no lo quiso”, por lo que Santiago Creel replicó esa intención en la Cámara.

Por ello, señaló que desde la presidencia de la Cámara, Creel Miranda saboteó una decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios: “Si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional”.

Mier aseguró que se hizo lo que Marko cortés quería (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Ustedes revisen a los partidos nacionales qué mujer ha ocupado un cargo. Ahí encontrarán la razón de Creel, ¿A quién está protegiendo Creel? En Acción Nacional nunca ha habido una dirigente mujer y en los otros partidos tampoco”

Bajo esta lógica, también refirió que el diputado panista tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10% se establecieran para acciones afirmativas, es decir, “al menos de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se manifiesta un conato de tensión entre estos políticos por el mismo tema, pues el mismo jueves 13 de abril, fecha en que se detuvo la iniciativa, el morenista postuló que se trata de un intento del PAN por evitar el cambio que necesita el sistema electoral en México para que mejore, pues las acciones afirmativas y las facultades del TEPJF —principales motivos por los cuales Acción Nacional se opuso— no se trastocaban.

Después, en una conferencia de prensa, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, celebró que se detuviera la reforma al Tribunal y arremetió contra Ignacio Mier, también líder de la bancada de Morena en San Lázaro: “Escuché las declaraciones del diputado Mier y nuevamente se equivoca […] Él piensa que por tener mayoría, le alcanza para la Mesa Directiva y gobernar todo San Lázaro. Se equivoca”.

Ignacio Mier no quitó el dedo del renglón por la iniciativa que fue frenada gracias al PRI y PAN (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Al respecto, aclaró que cuando dijo que “la reforma no iba”, se refería al PAN y no a la Cámara, pues esto, en apariencia, le molestó a Mier Velazco. Señaló como algo bueno que la reforma no pasara y sentenció que, para que el diálogo fluya, se debe de mantener el respeto entre organismos de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el líder de la bancada de Morena contravino esta versión y, a través de su cuenta oficial de Twitter respondió: “Don Santiago, sea honesto, usted está en contra de que en la Constitución quede garantizado el 10% para las minorías y la paridad en las dirigencias de los partidos. Ése es el fondo. Defienda las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y no sea apóstol del Poder Judicial”.

Finalmente, cabe recordar que pocas horas antes de que estallara este problema, Ignacio Mier había dicho que existía acuerdo entre líderes de bancada, además, publicó en sus redes sociales un documento firmado por los coordinadores parlamentarios en el que se establecía una minuta que contaba con su aprobación, por lo que el líder morenista sumió que ya había acuerdo y que esta iniciativa iba a aprobarse; sin embargo, los líderes partidarios aseguraron que no acompañarán la iniciativa, esto aún cuando su firma estaba en el documento de la minuta.