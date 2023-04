Cuauhtémoc Blanco aseguró que tiene el aval de AMLO para ser jefe de gobierno de la CDMX

El Cuauh, gobernador de Morelos, posa junto a su homológa de CDMX, Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/cuauhtemocb10)

El ex futbolista y hoy gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reveló este viernes que quiere contender por el cargo para jefe de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.

Durante su visita en el municipio de Cuautla, donde recorrió la remodelada Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, aseguró que cuenta con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la popularidad necesaria para ser candidato de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

Sin embargo, dijo que aguardará los tiempos para someterse a la encuesta interna de Morena y, en caso de ganarla, solicitar licencia en su cargo para iniciar la campaña electoral.

“Como lo ha dicho el presidente: te vas a encuestas, y si ganas, tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo. Entonces, cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”

El presidente López Obrador ha respaldado la gestión del ex 10 del América, pese a la violencia que se vive en el estado (Foto: Reuters)

Cabe mencionar que hace unos días trascendió que Blanco apuntaba hacia un escaño en el Senado, o en todo caso, para la alcaldía Cuauhtémoc, de gran relevancia por su actividad económica, y donde Morena fue derrotado en 2021 por Sandra Cuevas de la coalición “Va por México”.

Pese a que entró en la política con el Partido Encuentro Social (PES), Blanco se afilió en 2022 de manera oficial a Morena. Si bien desde 2015 su residencia oficial es en Morelos, tras ser presidente municipal de Cuernavaca y ahora gobernador de la entidad, hay que recordar que es originario del barrio bravo de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En caso de no lograr su objetivo de mantenerse en la política, el ex mundialista con la Selección Mexicana señaló tener un ‘plan B’ y es regresar al balompié como director técnico con el equipo de sus amores, el Club América, y posteriormente con el Tri

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos. Si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección (Mexicana)”, expresó ante la prensa.

IMPEPAC sancionó a su medio hermano

Ulises Blanco Molina y su hermano, Cuauhtémoc (Foto: especial)

Por otra parte, el consejero nacional y estatal de Morena en Morelos, Ulises Blanco Molina, hermano del gobernador, fue sancionado hace unos días por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La razón: violencia política de género contra la Secretaria de Organización del partido, María de la Luz Villa Figueroa.

“Con el apercibimiento de que en caso de omisión, se aplicarán las medidas de apremio contenidas en la normativa Electoral vigente para el Estado de Morelos, así como la vista a la correspondiente autoridad en el caso de actos que presuman la existencia de un ilícito”, anunció el órgano en la sentencia.

Como resultado de las medidas cautelares impuestas por la autoridad electoral, Blanco Molina no puede acercarse al domicilio de Villa Figueroa ni comunicarse con ella por ningún medio.

Además, se le prohibió hacer comentarios o publicaciones violentas o actos de hostigamiento contra la funcionaria o cualquier persona relacionada con ella.

Blanco Molina ha estado en el ojo del huracán desde que se unió a la política, luego de protagonizar diversas controversias, mismas que incluyen su supuesta presión para obtener una Notaría Pública y trabajar en Casa Morelos sin cargo oficial.

A pesar de ser declarado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como inelegible para liderar Morena, Mario Delgado, líder nacional del partido, lo denominó “líder moral” del movimiento guinda en la entidad.