Colapsó un puente colgante en Malinalco: reportaron siete personas heridas

Debido al colapso de un puente colgante en Malinalco varias personas resultaron heridas (foto: Mexiquense Noticias/Twitter)

Se reportó que siete personas resultaron heridas tras el colapso parcial de un puente colgante en el municipio de Malinalco, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar en la comunidad El Platanal, en donde las víctimas hicieron uso de la estructura como parte de un atractivo turístico.

El accidente se desarrolló alrededor de las 16:30 horas horas de este viernes 7 de abril sobre la carretera Malinalco - San Andrés en la localidad del Platanar. La información que circula en las redes indica que algunos visitantes se encontraban realizando un recorrido por la zona cuando de repente el puente colapsó y varias personas cayeron desde una altura aproximada de dos metros hasta el río que circula por debajo de la infraestructura.

Las autoridades señalaron de manera extraoficial que el motivo de la caída fue por qué se vencieron tres soportes, sin embargo se siguen investigando las causas. Hasta la zona arribaron paramédicos pertenecientes al cuerpo de Protección Civil, quienes rápidamente les brindaron primeros auxilios a las personas heridas y las trasladaron hasta el Hospital General.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General (foto: Protección Civil del Estado de México/Twitter)

“Se lleva a cabo Operativo #SemanaSanta con la participación de @pciviledomex, @SS_Edomex, @SUEM_EDOMEX, #Bomberos y #Policía municipal de #Malinalco, #Ocuilan y #Tenancingo ¡Toma precauciones!”, informaron las autoridades.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Policías Municipales tomaron conocimiento del percance y comenzaron labores de auxilio, al mismo tiempo que acordonaron la zona.

Hasta el momento no se ha reportado que alguno de los turista lesionados tuviera que se atendido de gravedad. Por otra parte, la atracción tuvo que ser suspendida por elementos municipales.

De acuerdo con informes de usuarios en la red, las víctimas fueron identificadas, entre ellas tres menores de edad; Gerardo de 5 años, Lilia de 10 años y Wendy de 17 años, y otras cuatro personas mayores de edad; Griselda de 40 años. Anaya de 21 años, Leticia de 40 años y Mario de 22 años.

Los afectados fueron tres menores de edad y cuatro mayores de edad (foto: Protección Civil del Estado de México/Twitter)

La Secretaría de Seguridad mexiquense en coordinación con el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), llevaron acabo un operativo en los municipio de Malinalco, Ocuilan y Tenancingo, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cabe mencionar que no se trata del primer accidente sucedido en puentes colgantes, pues el pasado 1 de enero de 2023 se registró el colapso de otro en el parque Cuevas del Mamut en Chiapas. En ese incidente por lo menos diez personas resultaron afectadas, los hechos se desarrollaron en San Cristóbal de las Casas.

Una decena de turistas se vieron afectados tras la caída de un puente colgante en Chiapas, el motivo aparente de su vencimiento fue porque se encontraba en malas condiciones.

Colapsó un puente colgante en Chiapas (Captura de pantalla)

Los hechos transcurrieron mientras unos visitantes se encontraban paseando por los puentes colocados en diferentes puntos del centro recreativo, esto a pesar de que contaban con indicaciones de no subirse, puesto que no se encontraban en buen estado, ya que en 2022 se habían desprendido.

De acuerdo con los responsables del parque, desde hacia algunos meses se habían colocado en el recinto señaléticas de advertencia para que los visitantes no se subieran al puente, sin embargo, los turistas de ese fin de semana tomaron la decisión de ignorarlas e intentaron cruzar, lo que dio como resultado la caída del puente.

Como resultado de los hechos ocurridos se reportaron personas con lesiones leves y ninguno de gravedad. Las autoridades de Protección Civil no pudieron ingresar al lugar para atender a los afectados debido a que no se les permitió la entrada al recinto por sus “usos y costumbres”, por lo tanto no pudieron hacer nada más por las víctimas.