La tibia respuesta de Arturo Zaldívar sobre los ataques a Norma Piña y los plagios de Yasmín Esquivel

Una de las ponencias más esperadas en el pasado XV Congreso de los Jóvenes, organizado por la Universidad Panamericana (UP), fue sin duda la del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Y es que el también ex presidente del Máximo Tribunal ha logrado conectar con un gran sector estudiantil gracias a su cuenta de TikTok, donde tiene más de 561 mil seguidores y toca temas judiciales con un lenguaje juvenil.

Sin embargo, la tarde de este sábado se viralizó un fragmento de su participación en dicho congreso, el pasado 29 de marzo, y no precisamente por su elocuencia y sabiduría, sino por la tibia respuesta que le dio a un joven de la UP, ante 2 mil asistentes en el Terraza Virreyes del Hotel Camino Real de Polanco, en la Ciudad de México.

Y es que Andrés Kiehnle, usuario de Twitter que compartió el video, le preguntó a Zaldívar sobre la violencia que se ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la actual ministra presidente Norma Piña, a quien acusa de conservadora por votar en contra de sus iniciativas de ley, así como por el plagio de la ministra Yasmín Esquivel en sus tesis de licenciatura y doctorado, por la UNAM y la Anáhuac, respectivamente.

“¿Qué opina de la agresión que se hace todas las mañanas desde Palacio Nacional a su sucesora, la ministra presidente Norma Piña; y la segunda es, cuál es el posicionamiento de la Corte sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, tanto en nivel licenciatura como nivel doctorado, tomando en cuenta que para ser ministro de la corte se necesita ser licenciado en Derecho?”, formuló el joven, quien recibió los aplausos de sus compañeros.

“Lamentablemente no te voy a poder contestar ninguna de las preguntas”, le replicó el doctor en Derecho por la UNAM.

Argumentó que no puede pronunciarse sobre la política de la SCJN por una “razón institucional” y por “respeto” a la presidenta Piña Hernández:

“La primera, porque ya no soy presidente de la Corte y a quien le toca tomar decisiones en relación con estos temas, es a mi sucesora. Por respeto a ella, yo he tomado la decisión de no opinar absolutamente nada que tenga que ver con la política de la Suprema Corte [...] Te ofrezco una disculpa, pero por una cuestión institucional no puedo pronunciarme sobre los dos temas que me planteas que, sin duda, son muy importantes”, agregó ante los pocos aplausos.

Tras viralizarse la respuesta, un sinnúmero de cibernautas, entre ellos políticos de la oposición, académicos y analistas, criticaron la evasiva del ministro:

“Quizás su asesor Tiktokero no le dijo cómo responder en estos temas que si tienen relevancia”, “Muy buena pregunta y muy patética la respuesta”, “¿Y para qué va si no quiere contestar dos preguntas relacionadas directamente con la Corte?”, “No quiere y no puede (responder) porque no le da permiso su jefe AMLO”, “Al ministro ganso le faltaron arrestos para defender a su colega en la Corte”, “El cobarde exsecretario de Justicia escurridizo ante la pregunta incómoda de un joven demócrata”, se lee entre las reacciones en Twitter.

