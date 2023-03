Melissa Galindo aseguró que conoce seis víctimas más de Kalimba: “Casos muy fuertes”

La cantante ya inició acciones legales contra Kalimba por abuso sexual agravado (Foto: Instagram)

Luego de que a principios de marzo de este año la cantante Melissa Galindo denunciara públicamente que Kalimba la acosó sexualmente en más de una ocasión, y tras de que el integrante de OV7 negara categóricamente las acusaciones, ahora la intérprete se prepara para continuar con el caso por la vía legal.

Te puede interesar: Melissa Galindo dice que Kalimba la revictimizó y lo denunció legalmente

Y es que fue en 2021, según la denuncia de la cantante, cuando tras un concierto Kalimba la habría agredido cuando iban a bordo de una camioneta .

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, relató entonces.

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Tras ello el cantante de Tocando fondo se defendió y aseguró que procedería contra su exrepresentada por daño moral al sentirse difamado, y ahora Galindo denunció formalmente a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado.

Te puede interesar: Abogado de Kalimba exhibió supuestas pruebas a favor del cantante acusado de abuso sexual

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”, dio a conocer Kalimba el pasado 17 de marzo.

Por su parte, la cantante de 34 años brindó sus primeras declaraciones tras haber dado a conocer que demandó formalmente al también productor musical, con quien estuvo trabajando como parte de su casa disquera Ark Records. Así lo declaró Galindo al programa De primera mano.

En días pasados, el programa Ventaneando criticó que Melissa Galindo no hubiera procedido legalmente al momento, hoy se hace pública la demanda contra Kalimba Foto: Instagram

“Han sido días… No puedo decir buenos, me encantaría poder decir que han sido días buenos, definitivamente ha habido momentos de quiebre muy fuertes, pero nunca me había sentido tan valiente como el día que decidí alzar la voz por mí y hablar mi verdad, sacar lo que estuve cargando”, expresó.

Te puede interesar: Mariana Ochoa aseguró que Melissa Galindo “tira la lucha de las mujeres” por denunciar a Kalimba de presunto acoso

Y es que respecto a los comentarios que cuestionan el porqué la cantante del grupo Cápsula no denunció en su momento los hechos por los que acusa a Kalimba, ocurridos en 2021, cuando presuntamente el músico la agredio, Melissa contestó que cada víctima tiene su tiempo y sus procesos.

“Las víctimas no hablamos cuando la gente cree que es el momento adecuado, las víctimas hablamos cuando nos sentimos listas. Y aún así, creo que nunca es cómodo hablar de un tema como éste, te pone en un lugar muy vulnerable, es tu intimidad que fue invadida, es tu cuerpo, es tu casa en donde entraron sin permiso. Entonces, es incómodo, es doloroso estar reviviendo todo esto, de hecho es el único día que se va a hablar de este tema y deseo que se cierre de la forma que se tenga que cerrar”, aseguró en la emisión.

Por su parte, Kalimba anunció a través de un comunicado que demandará a Melissa por daño moral (Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)

Respecto a las intenciones que hizo públicas el también integrante de 2000s Pop Tour, en cuanto a demandarlap por daño moral, Melissa consideró que esto la revictimiza.

“Me parece muy violento continuar violentando a alguien que ya agrediste sexualmente, me parece inhumano. Me parece una forma muy violenta de amenazar y tratar de silenciarme aún más cuando ya viviste cómodo con mi silencio durante dos años”, expresó.

Tras ello, el titular de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, fue directo y le cuestionó a la cantante “¿Cuántas víctimas del señor Kalimba conoces?”.

“Creo que alrededor de unas seis personas. Lo curioso es que dos de ellas me dijeron que había sido exactamente lo que yo viví, me dijeron hasta las personas que venían en la camioneta con ellas. Y otras tres personas que fueron casos más duros que el mío, son temas más fuertes de los que yo no puedo hablar, pero temas bastante rudos”, sentenció.