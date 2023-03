Cuando será el concierto reprogramado de Billie Eilish en el Foro Sol

Reprogramaron concierto de Billie Eilish en CDMX. (REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Este 29 de marzo fue cancelado el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol debido a las condiciones meteorológicas, pues una fuerte lluvia azotó la Ciudad de México durante varias horas. Tras lo ocurrido y con cientos de fans tristes, decepcionados y mojados, la productora actuó rápidamente y anunció la reprogramación del show.

“Las condiciones meteorológicas registradas hoy en la Ciudad de México impiden que el concierto de Billie Eilish, programado para este 29 de marzo en el Foro Sol, pueda realizarse y eso nos obliga a posponerlo para una nueva fecha cercana”

Fue durante la madrigada que finalmente se dio el comunciado oficial, donde Ocesa indicó que la nueva fecha para el concierto de Billie Eilish sería este mismo jueves 30 de marzo en el Foro Sol a las 19:00 horas. Las puertas abrirán a las 16:00 horas y todos los boletos serán válidos para esta nueva fecha.

Actualización sobre el concierto de Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/4mgOMh1oYT — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

Previo a la confirmación de la fecha, Ocesa dio a conocer la total disposición de presentarse por parte de la cantante estadounidense. “Billie Eilish, como es del conocimiento público, está en el recinto junto con el equipo de producción y tenía toda la intención de hacer su presentación. Sin embargo, tras la evaluación de las condiciones, fue informada que esto sería imposible con fines de salvaguardar la seguridad de los fans en el contexto de lluvia y fuertes vientos”, explicó la empresa a través de un comunicado.

Cabe señalar que todos los boletos serán válidos para la nueva fecha anunciada, pero si aún así, los fans tendrán la opción de pedir su reembolso, una vez sea publicada la misma fecha y será a través de Ticketmaster.

Aviso importante sobre Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/DMcgrs90fP — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

Cómo solicitar el reembolso de las entradas y qué hacer en caso de haberse estropeado el boleto

- Ingresar a Ticketmaster.com.mx

- Dar click en la sección “Mis Boletos”

- Buscar el botón de “ayuda” dentro de Ticketmaster

- Enviar solicitud para reembolso

Si realizaste tu compra de boletos directamente en taquillas o centros Ticketmaster, será posible acudir a las sucursales a partir de este 30 de marzo.

Presentación acústica de Billie Eilish en el Foro Sol

A pesar de que la tormenta era fuerte, Billie Eilish y Phineas en un inicio subieron al escenario donde interpretaron solamente un set integrado por cinco temas acústicos. Desafortunadamente los fuertes vientos se vuelven peligrosos para el artista, los fans y todo el equipo que trabaja desde la tarima.

Estaba previsto que el concierto iniciara a las 20:30 horas, fue cerca de las 22:00 horas que la cantante salió al escenario para anunciar a sus seguidores que “por motivos de seguridad no podría dar su show completo, pero solo interpretaría algunos de sus temas en versión acustica”.

“No puedo hacer el show. ¿Vieron esa tormenta? Estaba tras el escenario esperando y esperando, y viendo cuándo podría salir. Los escuché todo el tiempo. Me dijeron que no podría hacer show y que me tenía que ir y ustedes a casa. Y yo estaba como, NO. Así que pensé que era estúpido esatr aquí y no salir y decir gracias por quedarse en la maldita tormenta. Y pensé si estaba bien, no es mucho, pero si están de acuerdo, cantar 5 o 6 canciones”

Este fue el setlist de las canciones en acústico interpretadas por Billie EIlish y Phineas. cabe señalar que a pesar de la cancelación del concierto por la tormenta, los afortunados fans que acamparon desde un día antes y los que aguantaron bajo la lluvia por ver a su ídola. Ahora tienen algo bueno que recordar, un repertorio acústico que Billie les ofreció como compensación ante los incovenientes.

- Ocean Eyes

- When the Party Is Over

- TV

- Lovely

- Happier Than Ever

El inmueble lució casi lleno en su totalidad, tanto en gradas como en la zona general, por lo que la gente se mostró indignada ante esta situación. Las personas se refugiaron en los baños del recinto o en las escaleras, para no mojarse ante la lluvia que se mantuvo intensa.

Algunos internautas colocaron videos en donde se apreciaba la poca visibilidad que había y las inundaciones que se presentaron en el Foro Sol.

Ocesa y Ticketmaster: Guarden el boleto para el futuro show de Billie Eilish

El boleto en cuestión: pic.twitter.com/Jzi8wzi5ie — cowboy like mel 🪩🍃 (@melxmirrorball) March 30, 2023

Las redes sociales se dividieron entre los fans contentos de que se reagendará el concierto y otros realmente pasándola muy mal pues sus boletos se estropearon, no residen en CDMX o llegaron a la capital con hospedaje y traslados para ciertos días.

“¿Y si mi boleto está desecho por la lluvia?”, “Muchos veníamos de otros estados”, “Espero que se pueda hacer reimpresión de esos boletos o algo”, “Estuvimos más de 1 hora y media esperando a poder entrar por la lluvia y otra hora en lo que ella salió a dar las palabras”.

Finalmente la empresa aseguró que en caso de que las entradas se hayan estropearon con el agua de lluvia o quedaron ilegibles. Sería necesario contactar directamente a la boletera Ticketmaster mediante la red social de Twitter @SERVICIOTM o desde el botón de ayuda dentro de tu cuenta en la web o aplicación.

Billie Eilish durante su gira "Happier Than Ever" . (REUTERS/Mario Anzuoni)

Posible setlist de Billie Eilish en México

Los shows de Eilish darán inicio este 30 de marzo en el Foro Sol, tras su paso por la Ciudad de México, la estadounidense se presentará en el festival Tecate Pal’ Norte el 31 de marzo y en la Arena VFG el 2 de abril.

- Bury a friend

- I didn´t change my number

- NDA

- Therefore I Am

- My Strange Addiction

- I Don’t Wanna Be You Anymore / Lovely

- You Should See Me In a Crown

- Billie Bossa Nova

- Goldwing

- Oxytocin

- Ilomilo

- I Love You / Your Power

- TV

- Bellyache / Ocean Eyes

- Bored

- Getting older

- Lost Cause

- When The Party’s Over

- All The Good Girls Go to Hell

- Everything I Wanted

- Bad Guy

- Happier Than Ever

Los temas mencionados están basados en el repertorio que Billie ha estado interpretando en los últimos países de su gira, previo a su llegada a tierras aztecas. Por lo que algunas de las canciones podrían variar y ser intercambiadas por otros éxitos.