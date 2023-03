Aleks Syntek aplastó el pie de una mujer durante velorio de Xavier López “Chabelo”

El hecho ocurrió durante el sepelio de Chabelo

El 25 de marzo, México se vistió de luto por el fallecimiento de Xavier López Chabelo. Ante esto, Aleks Syntek acudió al velorio, sin saber que las cosas se saldrían de control, pues de forma accidental atropelló a una mujer.

Todo sucedió cuando el intérprete de éxitos como Duele el amor, Aquí estoy yo o De noche en la ciudad se encontraba en su automóvil y fue abordado por los medios de comunicación.

Así, en un video difundido por el periodista Carlos Alberto en su cuenta de TikTok se puede apreciar el momento en que Syntek avanzaba en el automóvil y, por distraerse con las cámaras, no se percató de que le había aplastado el pie a una mujer.

En el clip se escucha el instante en que la afectada comenzó a gritar desesperada y con dolor: “¡Ay, mi pie!”.

Al percatarse de lo sucedido, los reporteros que se encontraban en el lugar le advirtieron a Syntek para que retrocediera y así se pudiera liberar la extremidad de la afectada.

Después del preocupante momento, Syntek continuó su plática con los medios, quienes le preguntaron sobre su opinión de Xavier López.

“Yo quiero despedir a Chabelo con alegría, con esa sonrisa que nos esbozaba a todos y que nos llenó de alegría la vida, no solamente por la leyenda tan importante, tan relevante, de los más grandes de la historia de México, sino que él fue un ser humano precioso”, apuntó el artista.

El polémico video se viralizó en TikTok y usuarios en redes sociales se mostraron desconcertados por la reacción del cantante de Sexo, pudor y lágrimas.

“Aleks Syntek: chin, atropellé a alguien, bueno, yo insisto que quiero despedir a Chabelo con alegría”. “A todos les valió el pie de la morra, jajajaja”. “La descripción del video debió ser ‘Aleks Syntek le aplastó el pie a la chica con la canción de fondo... aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido”, se lee.

Alex Syntek opinó sobre la familia de Xavier López Chabelo

Durante su aparición entre los medios, Syntek fue cuestionado sobre la relación que matuvo con la familia del conductor de En Familia con Chabelo.

El cantante recordó que desde hace varias décadas se volvió en una persona muy cercana a Xavier López y a sus seres queridos.

“Realmente fue en la década de los 90 que empecé con mi grupo La Gente Normal, fui al programa y él se acerca a mí para platicarme todo su amor por la música. Me presenta a su hijo (...) y ahí conectamos. Me volví amigo de la familia, de todos los hijos de Chabelo y empecé a visitar su casa porque me invitaban en recalentado de Navidad el 25 de diciembre y cosas ahí, me hicieron muy cercano a la familia”, comentó.

'En familia con Chabelo' fue uno de los programas con mayor duración en la historia de la televisión mexicana.

De igual manera, Syntek se conmovió al recordar que la familia de Chabelo lo trató como “un hijo más”.

“Fue un ser humano brillante, supo sobrellevar increíble su carrera, rompió récords de ser el más largo de duración en Televisa y bueno, lo trabajador. Qué bárbaro, no paraba. Él mismo decía, el día que deje de trabajar me voy a morir, un poco así sucedió porque al ya no poder trabajar, le afectó y sí lo apachurró un poco, entonces lo vamos a recordar de una manera muy amorosa todo”, comentó.

El famoso aseguró que la esposa de Chabelo se encontraba muy triste por la pérdida de su ser querido y lamentó los sucesos.

Además, Syntek utilizó sus redes sociales para despedirse de El amigo de todos los niños: “Querido Chabelo, gracias, gracias, gracias, lo diste todo, nos hiciste muy felices a varias generaciones, siempre serás inmortal”.