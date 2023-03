Revelaron emotivo mensaje de Rebecca Jones sobre la muerte

Rebecca Jones pidió "amistarnos con la muerte" para poder vivir plenamente (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Rebecca Jones emitió un conmovedor discurso donde reflexionó sobre la vida y la muerte y sobre el valor que damos a cada momento en nuestro día a día. El mensaje fue dedicado especialmente para las mujeres que en algún punto de sus vidas atravesaron un episodio complicado y lleno de problemas.

El discurso, realizado para una campaña de Tdex Woman y compartido de manera exclusiva por el portal de la revista TVNotas, fue publicado dos días después de la muerte de la actriz, fallecimiento que fue notificado de manera pública durante la mañana del miércoles 22 de marzo.

Rebecca Jones dijo en su emotivo mensaje que todos debemos “amistarnos con la muerte” porque de esta forma podremos vivir de manera plena en nuestro día a día, disfrutando lo esencial que es el momento presente. De igual forma mencionó que la muerte puede presentarse en cualquier momento, por lo que no es necesario padecer una enfermedad que pueda resultar mortal para fallecer, hecho que puede ocurrir en cualquier momento.

“Hagamos de la muerte nuestra aliada, nuestra cómplice, nuestra amiga y dejemos de pensar que sólo nos va a llega si tenemos una enfermedad... acuérdense que lo único que se necesita para morir es estar vivo”, declaró la actriz.

La actriz reflexionó sobre la vida y la muerte en un emotivo discurso (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

Tras esta reflexión, Rebecca Jones pidió que todos los días intentemos vivir plenamente y si no así ocupemos nuestro tiempo para buscar esa plenitud para poder disfrutar cada momento de nuestra vida, porque al final será lo único que realmente valga la pena.

“Si dejamos la búsqueda de lo esencial para mañana, puede ser que doña muerte se nos presente cuando menos lo esperamos y sintamos que la vida se nos escapó de los dedos sin haberla realmente disfrutado”, compartió la primera actriz.

Por último, Jones dijo que no debemos temer a la muerte ni estarla esperando todo el tiempo, porque eso terminará en que nos “caiga mal... y si por algún motivo se nos cruza por enfrente y perdemos a un ser querido o nos enfrentemos a la posibilidad de ya no estar en este mundo, nos tiramos a la desesperación y al drama”, enfatizó Rebecca quien lamentó este tipo de actitudes. Tdex Woman no especificó el motivo por el cual este discurso no se dio a conocer anteriormente.

Ana Celia Urquidi, amiga de Rebecca Jones, aseguró que cumplieron la última voluntad de la actriz (Instagram/@anaceliaurquidi)

La actriz mexicana falleció a los 65 años este martes 22 de marzo, rodeada de sus seres queridos y en paz, afirmó su representante. Familiares y amigos la despidieron de una manera muy privada sin muchos asistentes y sin invitar a la prensa, lo que, de acuerdo con la productora Ana Celia Urquidi, fue la última voluntad de Rebecca Jones. Posteriormente, le prepararán un evento para que las personas que así lo deseen puedan acudir a su homenaje, además de pedir que no tuvieran lástima de ella.

“Créanme que ella dijo que no quería que hubiera prensa ‘quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan’, ella siempre lo planeó así, con una gran alegría y una gran actitud. Dijo ‘no quiero prensa, no quiero funeral... a mí no me pobreteen porque yo no soy pobrecita”, mencionó la productora, quien aseguró que esa fue la última petición de la actriz que participó en múltiples novelas de la televisión mexicana.

De acuerdo con Urquidi a la actriz no le gustaba que la llamaran “luchadora” tras revelarse en 2017 que padeció cáncer de ovario. “Todos sabemos que Rebecca hace ya muchos años tenía cáncer, con el cual no voy a decir que otra vez luchó porque a ella no le gustaba decir ‘es que yo luché’, no, ella vivió lo que le tocó vivir, vivió hasta donde le tocó”, señaló la productora.