Cuando Rebecca Jones y Verónica Castro fueron engañadas en París

Rebecca Jones y Verónica Castro llegaron a París esperando firmar un contrato, esto nunca se concretó (foto:Twitter/@la_rebeccajones)/(foto:Twitter/@vrocastroficial)

Rebecca Jones, actriz que falleció el pasado miércoles 22 de marzo del 2023, y Verónica Castro, visitaron alguna vez París para firmar un contrato millonario; sin embargo, fueron engañadas. Esta información la dio a conocer Ana María Alvarado en un video colgado en su cuenta de YouTube.

Según la periodista del espectáculo, un hombre les habría prometido la firma de un contrato con una empresa “muy famosa” dedicada a la producción de cosméticos. Las actrices decidieron viajar a París para reunirse con las personas adecuadas y así firmar el supuesto contrato. Aparentemente, había millones involucrados.

Al llegar a París, Verónica Castro y Rebecca Jones buscaron firmar el prometido contrato; sin embargo, la persona que se los había prometido comenzó darles largas. “Les decía: ahorita, ya, mañana nos reciben, no, pasado”, contó Ana María Alvarado.

Les prometieron firmar un contrato millonario con una empresa de cosméticos (Instagram/@la_rebeccajones)

Fue hasta que la actriz de Rosa Salvaje notó lo extraño de la situación y que ésta parecía no ir por muy buen camino, que decidió abortar la misión y olvidarse de tal contrato millonario con la empresa de cosméticos. Verónica Castro supo que era momento de cambiarse de hotel, y le dijo a su amiga que fuera con ella. “Vente acá, vente conmigo, vámonos a cambiar de hotel”, habría dicho Castro.

Sin embargo, Rebecca Jones no accedió a esto, lo que provocó una pelea entre las actrices. “Esto creo que les costó la amistad, porque sí eran muy amigas, se llevaban muy bien, pero fue este problema que tuvieron con este hombre que nunca les cumplió”, contó Ana María Alvarado.

De acuerdo a lo que cuenta la periodista de espectáculos, Rebecca Jones defendió mucho a este hombre que les había prometido millones, pero que nunca les había cumplido; no obstante, cuando pasó el tiempo, terminó por traicionarla.

Aparentemente, el sujeto le habría dado varios golpes bajos a Rebecca Jones, a pesar de que lo había defendido de Verónica Castro y que se había puesto de su lado. La mayor traición que la actriz de Cuna de Lobos tuvo que sufrir, fue cuando esta persona le robó una suma importante de dinero.

Ana María Alvarado dio detalles de esta situación (captura de pantalla: Ana María Alvarado)

Según el testimonio de Ana María Alvarado, el hombre le llegó a robar hasta 7 millones de pesos. Esta situación jamás fue difundida a los medios por la actriz; no obstante, sí se lo contó a la periodista de espectáculos. “Lo que ya no supe es por qué ya no interpuso una denuncia, pero bueno, fue parte de las cosas que vivió”.

Aparentemente, la misma persona que engañó a Verónica Castro y le robó 7 millones de pesos a Rebecca Jones (a pesar de haberlo defendido), también defraudó al actor y empresario argentino, Julián Gil. El problema que tuvo con el también modelo tenía que ver con una supuesta campaña de ropa.

“En fin, gente que de pronto entra en el espectáculo, se acerca a los famosos y luego miren todas las complicaciones”, sentenció Ana María Alvarado.

Verónica Castro fue quien se dio cuenta de que la negociación no iba por buen camino (Foto: Televisa)

Recientemente, Verónica Castro se unió al club de “despedidas inapropiadas para Rebecca Jones” junto a Ari Telch (quien subió una extraña foto con la actriz; motivo que le trajo burlas y críticas), pues en sus redes sociales escribió un mensaje demasiado revelador que los internautas no vieron con muy buenos ojos.

En el texto se podían leer cosas como: ““Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital” y “Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”.