Ricardo Monreal reconoció el trabajo de Osorio Chong en el PRI

Ricardo Monreal defendió a Osorio Chong (Captura de pantalla: Twitter/RicardoMonrealA)

En entrevista a medios del Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Políticas (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, reconoció el trabajo conjunto que tuvo con el ahora ex coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con el también aspirante a presidencia, el senador tricolor le envió una carta motivos anunciando su salida oficial como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, en done agradeció la apertura al dialogó que siempre mantuvo con Ricardo Monreal como presidente de la Jucopo.

Por su parte, el senador morenista destacó la buena relación que entabló con Osorio Chong, la cual siempre fue enmarcada en conciliaciones y consensos durante su estadía como coordinador tricolor en los últimos 4 años y medio.

“(Con Osorio Chong) Estos años fueron muy fructíferos. Fueron años de acuerdo, de consensos, de honraran la palabra. Tengo muy buena opinión de él, como ser humano, como político y como senador de la República”, sostuvo Ricardo Monreal

Sin embargo, el morenista se limitó en opinar sobre las decisiones internas del partido tricolor, sobre todo ante las supuestas controversias de bandos que protagonizarían sus líderes.

A pesar de ello, Ricardo Monreal también reconoció la experiencia que mantiene el Partido Revolucionario Institucional, a quien describió como un grupo conformado por “importantes” figuras políticas de anteriores gobiernos.

El PRI discutió el cargo de Miguel Ángel Osorio Chong (Twitter/@osoriochong)

" Este grupo parlamentario es uno de los de mayor madurez, de los de mayor experiencia el grupo parlamentario del PRI; están en él desde el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta gobernadores como el senador Erubiel Ávila o la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes o ex senadores o diputados”, sostuvo Monreal.

Además, el legislador de Morena fue cuestionado sobre los trabajos que sostendrá con el nuevo coordinador del PRI, Manuel Añorve, con quien aseguró haber mantenido una conversación sobre las discusiones internas que se suscitaron el pasado 22 de marzo. Sin embargo, el senador guinda no reveló los detalles de dicho diálogo más que su “respeto” a las decisiones de sus dirigentes.

La noche del pasado 22 de marzo el entones coordinador del Grupo Parlamentario tricolor anunció que dejaría su cargo tras haberse convocado a una reunión extraordinaria del partido para discutir su puesto, junta que fue propuesta por 7 de los 13 senadores y senadoras del PRI.

Tras una larga conversación, el ahora ex coordinador salió ante medios del Senado dio a conocer que no solo dejaría su puesto como coordinador, sino que además dejaría el Grupo Parlamentario tricolor.

Manuel Añorve fue electo con 8 votos como nuevo coordinador (Foto: Twitter/@manuelanorve)

Durante sus declaraciones, Osorio Chong denunció que la asamblea convocada por los senadores era ilegal, pues se presentaba como una reunión extraordinaria con intereses evidentes al dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.

“Es claro que no puedo estar, porque no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene a sus acuerdos a Alito Moreno(...) no renuncio a mi militancia, pero por supuesto que no estaré en este grupo parlamentario”, destacó Osorio Chong.

Poco después del anuncio de ex coordinador, el Partido Revolucionario Institucional reconoció a Manuel Añorve como nueva cabeza del Grupo Parlamentario tricolor en el Senado de la República.

Desde que llegó Alito Moreno al PRI, algunos cuadros relevantes del partido han dejado su militancia (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Esta decisión fue tomada con 8 votos unánimes de los presentes en la reunión extraordinaria. Ante esto, el recién electo coordinador defendió dicha deliberación que, aunque fue presidida por sólo 7 de los 13 senadores tricolor, fue considerada como legitima.

“Osorio Chong cumplió en tiempo y forma. Mi coordinación es legítima, y esto es una mayoría, es el derecho de las mayorías a establecer una asamblea general donde se cumplió con todo el proceso que marca el reglamento, destacó Añorve