Gobierno de México negó uso de inteligencia para espionaje

La presidencia de México se posicionó con respecto a las acusaciones de espionaje presuntamente cometido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, informaron que las instituciones encargadas de la seguridad nacional solo pueden intervenir comunicaciones con órdenes judiciales de por medio.

Con respecto a los señalamientos de espionaje no oficial a través de medios de comunicación, el Gobierno de México afirmó que la información revelada —y obtenida a través del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— no es oficial, pues no cuenta con firmas y no está avalada por ninguna autoridad.

“Con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, acusó el gobierno de AMLO, por lo que se indicó que las publicaciones periodistas sobre espionaje “carecen de validez legal”.

El presidente criticó a los medios de comunicación y periodistas por tratar de poner en la agenda el tema de espionaje bajo su gobierno.

Por el contrario, apuntaron que los esfuerzos de inteligencia son para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y no para operar contra actores políticos, sociales o ciudadanos pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, como se le ha señalado a AMLO en repetidas ocasiones.

“Las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto”, se detalló a través de un comunicado de prensa.

Con base en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional, Presidencia definió las actividades de inteligencia con el proceso de recolección, procesamiento y diseminación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad, por lo que no es utilizada para dirigirse al entorno privado de actores políticos y mediáticos.

Andrés Manuel López Obrador negó espionaje en su gobierno (Cuartoscuro)

No obstante, revelaron que derivado de dichas tareas de inteligencia diversas personas han sido vinculadas con actividades delictivas.

“Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuraduría de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, revelaron.

Asimismo, se expuso que las actividades de inteligencia constan del análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas, tales como redes sociales, medios de comunicación digitales e impresos, así como la que se obtiene en campo y en reuniones con otras instituciones públicas y privadas.

Dicha aclaración tiene lugar tras los recientes cuestionamientos a López Obrador durante la conferencia mañanera de este jueves 23 de marzo, donde volvió a ser interrogado sobre el uso de un software de espionaje.

Periodistas han cuestionado espionaje a AMLO en las últimas semanas (Captura de Pantalla)

“El trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir ni reprimir a nadie, ni violar derechos humanos”, aseguró el mandatario federal; “no hay violación de derechos humanos, no se tortura, no se ajusticia a nadie, todo lo que se hacía antes”, agregó.

En ese sentido, la oficina de la Presidencia informó que —de acuerdo con el artículo 16 constitucional— las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que sólo pueden ser interceptadas con la autorización de un juez “siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito”.

