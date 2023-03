Este fue el homenaje que le hizo Iztapalapa a Guillermo del Toro y su película Pinocho

Mural en honor a Guillermo del Toro en la alcaldía Iztapalapa. (@ClaraBrugadaM)

El 21 de marzo, la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, inauguró los nuevos caminos iluminados en la colonia Mixcóatl de la demarcación.

De acuerdo a la funcionaria, se duplicó la infraestructura de alumbrado ya que instalaron 336 nuevas luminarias de mayor potencia y tecnología led para un total de 593, incluyendo superpostes con 8 reflectores y postes con mensajes luminosos de concientización contra la violencia hacia las mujeres. Reforzaron la seguridad en dicha zona y recuperaron espacios en las calles.

Durante dichas labores, la alcadesa presentó orgullosa el mural realizado en honor a Guillermo del Toro y su película “Pinocho”. Misma que hizo acreedor al cineasta mexicano del Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación en los Premios 2023.

“Así el mural en honor a Guillermo del Toro y su película Pinocho, en la Comunidad Iluminada y Segura de la Colonia Mixcóatl. ¿Muy bello no creen?”

Así el mural en honor a @RealGDT y su @pinocchiomovie en la #ComunidadIluminadaYSegura de la col. #Mixcóatl que inauguramos ayer. ¿Muy bello no creen? 😍 Buen día. pic.twitter.com/zqivYknUbd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 22, 2023

La pintura realizada a gran formato tiene un estilo muy realista, el artista representó al director mexicano con sus característicos lentes, su cabello canoso, una sonrisa de oreja a oreja y sobre el hombro el grillo Sebastian aconsejándolo. Por el otro lado, pudo observarse al muñeco de madera Pinocho jugando con luciérnagas. Y en la última sección aparece Geppetto sosteniendo una piña de árbol y a su costado está el travieso mono Spazzatura.

La paleta de colores empleada para el mural es muy vívida y todos los personajes fueron plasmados sobre un fondo azul obscuro para dar la impresión de una luz nocturna, así mismo la textura remonta al bosque y al inframundo donde tiene lugar el filme de Del Toro.

Iztapalapa, es reconocida por los murales que realizan en toda la alcaldía. Hasta el año 2022 se llevaban contabilizados más de 6000 murales artísticos en techos y fachadas a lo largo de toda la demarcación. La mayoría de las veces retoman personalidades inspiradoras de distintas áreas, como actores, actrices, deportistas y más para plasmar sus rostros en las paredes de Iztapalapa.

La pintura a gran formato fue plasmada en un muro de la colonia Mixcóatl en Iztapalapa. (@ClaraBrugadaM)

Fue el pasado 12 de marzo que Guillermo del Toro ganó el tercer Oscar de su carrera y el primero para Netflix en la categoría de largometraje animado por “Pinocho de Guillermo del Toro”.

La categoría había sido dominada por filmes producidos por Walt Disney o Pixar durante la última década, con la excepción de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”).

“La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, dijo Del Toro, quien previamente había ganado Premios de la Academia a mejor dirección y película por “The Shape of Water” (“La forma del agua”) en 2018.

“Pinocchio” es una interpretación musical animada cuadro por cuadro de la historia clásica del títere que anhela ser un niño de verdad, era considerada la contendiente más fuerte de la categoría. Previamente había conquistado el Globo de Oro y el máximo honor en los premios Annie de la industria de la animación.

Las otras nominadas a mejor largometraje animado eran “Turning Red” (“Red”), “Marcel the Shell with Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”) y “The Sea Beast” (“El monstruo marino”).

En esta imagen proporcionada por Netflix, Guillermo del Toro en el plató de "Guillermo del Toro's Pinocchio" (“Pinocho de Guillermo del Toro”). (Netflix vía AP)

“Pinocchio” se estrenó el 9 de diciembre y recibió críticas muy favorables por tener una producción asombrosamente hermosa con una trama que aborda temas como el amor y la muerte. En un extremo opuesto de la versión de Disney de 1940, este “Pinocchio”, también hace referencias al catolicismo, el fascismo y los horrores de la guerra.

El director de origen mexicano dijo que la animación es cine puro, sumándose a los animadores que en los últimos años han combatido el estigma que señala que las películas animadas son un género solo para niños.