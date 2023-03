Cuando Miguel Alemán era presidente y Armando Silvestre huyó del país por sus amenazas

Armando Silvestre acusó directamente a Miguel Alemán de presuntamente amenazarlo (Facebook Cine Mexicano//INAH)

Armando Silvestre es uno de los actores que más polémica ha causado por sus declaraciones acerca de lo que vivió durante la época en la que fue considerado uno de los sex symbols del cine, una de ellas fue el motivo por el que decidió regresar a Estados Unidos (EEUU) en medio de su triunfo en México.

Durante la Época de Oro del cine mexicano las estrellas de las películas siempre estaban involucrados en escándalos con políticos, la mayoría de estos eran falsos, inventados por la prensa, pero Armando aseguró que, en su caso, sus más graves rumores sí fueron reales.

Uno de ellos fue que el motivo de que regresara a EEUU, país en el que nació, fue a causa de la buena relación que mantenía con Linda Christian. Ambos estaban interesados en iniciar un noviazgo, sus coqueteos eran obvios, pero fueron frenados por un tercero que se molestó al punto en que comenzó a amenazar a Silvestre con que su vida terminaría si es que no dejaba a la joven actriz.

Linda Christian fue considerada una de las mujeres más bellas de la época (Foto: Twitter/@UNAM_MX)

En La historia detrás del mito el protagonista de La red reveló que fue Miguel Alemán el que directamente lo amenazó de muerte.

Según su versión de la historia, Linda no solamente conquistó el corazón de sus compañeros de actuación, sino que su belleza cautivó a algunos políticos y al entonces presidente. Christian habría tenido varios encuentros con el mandatario y supuestamente tenían ya formalizada una relación.

Cuando el presidente se enteró de que Armando también estaba interesado en Linda y coqueteaba con ella constantemente, le ordenó dejarla y, de no hacerle caso, vería las graves consecuencias de ese fugaz romance. Silvestre no lo pensó dos veces, hizo las maletas y escapó de México.

Armando fue de los primeros hombres en ser admirados por cómo cuidada su cuerpo y lo exponía en la pantalla grande (Facebook/Cine de Oro Mexicano)

“Me tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y (me dijeron) ‘olvídese de esta persona’. Y yo (dije) ‘sí, señor, cómo no’. ¿qué me voy a poner a discutir con seis guaruras ahí?”

Silvestre creció en Tijuana, pero desechó inmediatamente la idea de regresar al lugar de su infancia porque era territorio en el que Miguel Alemán aún tendría alcance. Por tanto, decidió que lo mejor sería refugiarse en Estados Unidos, país que además de que le permitiría estar cerca de su familia, no tendría problema en permanecer y trabajar porque ahí había nacido.

“Siendo de Tijuana, ¿a dónde me iba a ir? A donde estuviera cerca. Nada más para no estar ahí, que me pudiera agarrar tan fácil”, confesó el actor.

Armando es una de las estrellas del cine mexicano que aún vive, tiene 97 años (IMDb)

El protagonista de Los tres salvajes compartió que su miedo fue muy fuerte y marcó su vida y su forma de relacionarse con sus compañeras, con las que acostumbraba a coquetear. Comenzó a tener más cuidado con quiénes eran las mujeres que le gustaban y cómo se acercaba a ellas.

Durante el tiempo que estuvo fuera del país, Silvestre hizo algunas películas, entre ellas The Scalphunters, uno de sus grandes éxitos en EEUU.

Silvestre también mantuvo romances con otras mujeres con novios o maridos, como Gloria Marín (Facebook/Cineteca Nacional)

A pesar de que no le fue mal a las producciones en las que participó mientras estuvo fuera de México, decidió regresar a los pocos años porque era donde ya había logrado catapultar su fama y en vez de tener que buscar oportunidades, le ofrecían directamente varios papeles.

En varias ocasiones se dijo que Miguel Alemán mantuvo romances con grandes estrellas del cine, una de ellas fue la española Sara Montiel y María Félix, quien desmintió este rumor en su libro autobiográfico, Todas mis guerras. La Doña dijo que le molestaba que la relacionaran con el presidente solamente por ser bonita y tener el suficiente dinero para comprar joyas.