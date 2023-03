Claudio Suárez reveló que sufrió un atentado por rentar una casa en Guadalajara

El futbolista relata su atentado que sufrió en Guadalajara en la década de los noventa.

El exfutbolista mexicano Claudio Suárez Sánchez mejor conocido como El Emperador, reveló, en entrevista a Erick el Terrible Morales, el día que sufrió un atentado por haber rentado una casa en Guadalajara que supuestamente pertenecía a narcotraficantes. El jugador detalló que durante su proceso de cambio de Pumas a Chivas vivó una de las situaciones más terroríficas de su vida, pues sin conocimiento, se enfrentó con un operativo por parte del ejercito al ser confundido.

Te puede interesar: Wall Street Journal advirtió que AMLO dará paso a un narcoestado si acaba con el INE

El Emperador confesó al canal de “Un Round Más” que, durante toda su carrea, se ha enfrentado a diferentes cambios, en especial con lo que respecta a la vivienda, pues su trabajo demanda viajar con el equipo que lo ha seleccionado. Sin embargo, no todas las mudanzas han sido una aventura gratificante, pues aseguró que mientras se encontraba en Chivas, su familia y él, pasaron un momento aterrador.

De acuerdo con el exfutbolista, una noche escuchó un gran golpe en su casa, el cual confundió con ruidos de los vecinos. Sin embrago, un grupo de “encapuchados” entraron repentinamente a su hogar, portando armas y más. Esta situación desató el miedo del entonces jugador, pues con él se encontraba su esposa y sus dos hijos pequeños.

Claudio Suárez no quería jugar en la selección después de su atentado (Getty Images)

Claudio Suárez detalló que en un principio no sabía quiénes eran los hombres que los arremetieron al suelo, por lo que él pensó lo peor. Sin embargo, después de unos momentos, y de haber sido encañonado con una arma, el grupo se retiró del lugar sin dar una explicación .

Te puede interesar: Más de media tonelada de marihuana transportada por una empresa de paquetería fue asegurada en Nuevo León

El exfutbolista contó al Terrible Morales que no entendía qué había sucedido, pues los hombres nunca dijeron el motivo del operativo, más que haber estado buscando a “personas malas”. Poco después sus vecinos de la zona le revelaron que el grupo encapuchado había sido el ejército.

“Llegando a Guadalajara, rento una casa y resulta que era de narcotraficantes y entonces sufrí un atentado, era el ejercito, pero yo no sabía quién era llegaron en la madrugada encapuchados y tirando balazos y yo con mi esposa y dos hijos. El susto de mi vida, yo ya no quería saber nada de Guadalajara”, destalló Claudio Suárez.

Te puede interesar: El hallazgo sin vida de dos ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, lo más relevante de la mañanera

Este hecho hizo que El Emperador cesaran sus ganas de querer vivir en Guadalajara, y por ende, renovar su contrato con Chivas, pues aseguró que su familia y él vivió con el trauma mucho tiempo, motivo por el cual se regresó a vivir a la Ciudad de México.

El Emperador no quería renovar su contrato con Chivas (Archivo)

Pero Caludio Suárez no sólo quedó conmovido por la situación, sino que además éste estado lo llevó a decaer en el deporte, puesto que detalló que estaba “muy nervioso” por hacer algo malo dentro de la cancha. El exfutbolista recordó que en ese entonces la selección mexicana jugaba para las preliminares, sin embargo, él no quería participar por lo que autoridades de gobierno tuvieron que hablarle para convencerlo.

“Yo incluso hablo con Bora, el técnico de la selección, y le digo:’yo no quiero jugar, estoy muy nervioso, no vaya a cometer un error. Y bueno, de la presidencia de la República me hablaron y me pidieron disculpas y todo y me convencieron”, destacó el ex jugador.

Claudio Suárez aseguró que los futbolistas pasan por muchas cosas, pero sin duda, entre las más desgastantes son los cambios que sufren al mudarse, pues constantemente los jugadores tienen que adaptarse a las condiciones de vida. El Emperador reveló que durante toda su trayectoria vivió en ciudades grandes como Guadalajara y Ciudad de México, pero también ha dejado el país para residir en lugares como Los Ángeles.