“Un abusador que se siente intocable”: la reflexión de Sasha Sokol a un año de la denuncia en contra de Luis de Llano

Sasha Sokol compartió nuevos pensamientos sobre Luis de Llano (Foto: Infobae México)

“Luis de Ya No”, fueron las primeras palabras de lo que se convertiría en una de las denuncias públicas más mediáticas y trascendentes en la industria del entretenimiento en México: el caso Sasha Sokol vs Luis de Llano. A un año de iniciar un proceso que incluso lleva un recurso legal, la cantante compartió una reflexión sobre los claroscuros de su experiencia.

Te puede interesar: Saskia Niño de Rivera reflexionó sobre caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Se perdió todo tipo de ética”

Mediante su cuenta de Twitter, la ex Timbiriche narró algunos detalles del proceso que ha enfrentado, condenando los señalamientos públicos de los que ha sido víctima y aplaudiendo las buenas experiencias que a la vez su historia le ha dejado.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer ”, inició.

La cantante enlisto algunas reflexiones sobre su caso contra Luis de Llano (Foto: Twitter)

La también actriz aseguró que una de las cosas positivas que le dejó enfrentar el tema de la “relación” que el productor de Televisa sostuvo con ella cuando solo tenía 14 y él 39 ha sido poder darse cuenta que “no está sola”. Sin embargo, en sentido contrario los señalamientos mediáticos que han sido dirigidos en su mayoría solo a ella es uno de los motivos por los que lamenta la reacción del público y su falta de empatía con el tema.

Te puede interesar: AMLO justificó blindaje de Palacio Nacional por 8M: “Tiene 500 años ¿Cómo no lo vamos a cuidar?”

“En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas ”, agregó.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Sasha Sokol aseguró que el principal reto que ha enfrentado desde que compartió su testimonio en redes sociales ha sido la “vergüenza de haber sido abusada” así como incluso el hecho de que, a su considerar, Luis de Llano reaccionó de forma ironía pues es un hombre con gran poder dentro de la industria del entretenimiento, ya que formó parte de grandes producciones dentro de la empresa para la que laboraron ambos.

Te puede interesar: Iniciaron primeras movilizaciones del 8M en CDMX y Oaxaca

“He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes reflexiones”, finalizó para emitir otro tipo de pensamientos en videos.

(Foto: Twitter)

Seguidores, fans y colectivos feministas le han brindado nuevas muestras de apoyo, retomando el hashtag “Yo te creo Sasha” en las tendencias principales en redes sociales tal y cómo pasó el 8 de marzo del 2022.

“Mi amor y cariño con esa pequeña niña que hoy es una mujer; fuerte, única, guerrera”. “Que palabras tan desgarradoras y a la vez inspiradoras. Un abrazo querida Sasha, yo te creo”. “El dolor de tu primer pensamiento me hizo identificarme al millón, no cabe duda que eres una de las mujeres más inspiradoras dentro de una industria tan horrible como es el entretenimiento en México”. “Un año, pero no se olvida ni se perdona. Paga Luis de Llano, paga ya”, reaccionaron en sus redes sociales.

(Foto: Twitter)

Luis Ya No

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así”, fue parte del texto compartido por la cantante en el marco del Día Internacional de la Mujer.