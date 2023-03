Claudia Ruíz Massieu aseguró que las mujeres de Va por México sacarán a Morena del poder

La priista acompañó al informe de Gobierno de Maru Campos (Twitter/@reuizmassieu)

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, aseguró que las mujeres de la coalición Va por México —Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— serán las que saquen del poder al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a los personajes autoritarios.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora indicó que trabajando juntas, las políticas de la alianza opositora podrán dar resultados que la ciudadanía necesita, ya que sentenció que las mujeres saben gobernar bien en el país, esto en referencia en que todas han tenido puestos de elección popular.

“Así sacaremos a Morena y sus autoritarios del poder: juntas, dando resultados y convencidas de que las mujeres sabemos gobernar bien”

El mensaje de la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo acompañado por una fotografía en donde se le ve junto a las las senadora del PAN, Kenia López Rabadán y Lilly Téllez, así como Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del blanquiazul, que acompañaron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en su primer informe de actividades.

La priista aseguró que las mujeres saben gobernar (Twitter/@ruizmassieu)

Sin embargo, no fue la única que se refirió al gobierno de Maru Campos como un ejemplo de cómo realizar política en el país, así también lo hizo Téllez, la cual incluso sentenció que podría declinar a favor de la gobernadora en caso de que ésta sea designada como la candidata a la Presidencia de la República solo si ésta es más competitiva que ella para los comicios.

“(Sonora y Chihuahua) somos competidores en la calidad de las tortillas de harina, siento mucho decirles que las de Sonora son mejores”

Horas más tarde, por medio de su cuenta de Twitter, la panista profundizó en el tema y sentenció que en la oposición existen candidatos de calidad, por lo que instó a que todos estén dispuestos a apoyar a quien resulte ser la persona elegida.

“En la oposición somo varios aspirantes con calidad y todos debemos estar dispuestos a apoyar a quien resulte el más competitivo. Yo ofrezco lo que espero de los demás”, escribió.

Primer Informe de Gobierno de Maru Campos

El líder del PAN destacó el trabajo de Maru Campos (Twitter/@MarkoCortes)

Fue durante la noche del sábado 4 de marzo, la gobernadora Maru Campos se dedicó a enfatizar al señalar que, tras un año de su administración, Chihuahua empieza a recuperarse de lo que hicieron los anteriores gobiernos, pues destacó que todo su equipo están “recuperando el rumbo y seguimos en movimiento, juntos y en acción”.

Asimismo, señaló que, al día de hoy, la entidad que gobierna tiene esperanza, porque, a pesar de que el mundo vive una terrible caída económica tras la pandemia por COVID-19, Chihuahua sigue en crecimiento y siendo referente para la inversión nacional e internacional, por lo que destacó que también se ha convertido en un importante destino turístico para los viajeros del país y del mundo “porque después de 11 años de despilfarro y endeudamiento, hoy se ha recuperado la marcha”.

“Es apenas el comienzo de un gobierno que no divide a la sociedad, sino que la une; de un gobierno que no llama a la confrontación entre clases, sino al encuentro, el diálogo y la disminución de brechas; de un gobierno que no cree ni en dictaduras, ni en imposiciones ni en radicalismos cerrados”, expresó en medio de aplausos.

Finalmente, la mandataria panista realizó un exhorto a los chihuahuenses de seguir trabajando juntos, con orgullo, respeto y admiración a las diferencias que enriquecen a la entidad, por lo que instó que desde la frontera juarense hasta Guadalupe y Calvo, y desde Moris hasta Manuel Benavides, se dejen atrás las diferencias y se dé paso a un gobierno que mejore las condiciones de vida.