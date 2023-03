“¿Será que anda en España?”: arremetieron contra Margarita Zavala por ausencia desde juicio de García Luna

(Screenshot: Twitter/@diputadospan)

En últimas fechas han crecido los señalamientos en contra de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala del Campo, ya que, según denunció la legisladora de Morena, Julieta Ramírez, desde hace algunos días ha dejado de acudir a su trabajo en la Cámara baja.

Y es que, el pasado primero de marzo la legisladora de la bancada guinda señaló la ausencia de Zavala del Campo, a quién acusó de “no dar la cara” .Ello luego de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio calderonista, fuera declarado culpable de cuatro cargos de narcotráfico y uno más por falsedad de declaraciones en un juicio celebrado en Nueva York, Estados Unidos.

En medio de este contexto, el periodista Alvaro Delgado Gómez, quien a través de su cuenta de Twitter, reporchó la ausencia de la legisladora panista:

“Diputada federal del PRIAN, ¿ya va a trabajar o va a seguir en su escondrijo para no dar la cara sobre su favorito Genaro García Luna, igual que su esposo Felipe Calderón?”, arremetió.

Asimismo, las acusaciones han generado reacciones en redes sociales, ya que algunas personas incluso se han aventurado a señalar el posible lugar en el que se encuentra la diputada.

“Oigan ¿Y donde anda Margarita Zavala? Será que anda en España”, escribió un usuario en Twitter. Cabe recordar que en fechas receintes Felipe Calderón fue captado en dicho país, mismo en el que hace tres meses obtuvo un permiso de residencia.

Oigan ¿Y donde anda Margarita Zavala? Será que anda en España 🤨 pic.twitter.com/1ZwAUTZb6X — Dave 🇲🇽 (@makdavicho1974) March 2, 2023

Hasta el momento, y con la creciente polémica, Margarita Zavala no ha emitido ningún posicionamiento al respecto.

En tanto, y luego de mantener un perfil bajo en la esfera pública, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa fue captado en una fiesta de cumpleaños del expresidente español, José María Aznar. Y es que, desde el pasado 21 de febrero el mandatario había sido señalado de haber limitado sus apariciones.

Me dio mucho gusto saludar y conversar en Londres con el ex Presidente de Colombia @IvanDuque. Además de nuestras coincidencias en temas de medio ambiente y otros de política pública, hablamos del proyecto de organización de fuerzas democráticas en América Latina que impulsamos. pic.twitter.com/nC7ThprVxS — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 2, 2023

Cabe agregar que desde el inicio del juicio en contra de García Luna, han sido varios los comentarios emitidos en contra del panista Felipe Calderó. Basta con recordar lo expresado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien apenas el 28 de febrero lanzó una oferta al ex mandatario.

Esta consistiría en abrir las puerta del Salón de Tesorería de Palacio Nacional para que el Felipe Calderón aclare si desconocía los actos criminales por los que hoy es señalado Genaro García Luna.

“Estamos esperando la aclaración. Aquí está la tribuna. Lo invito aquí (a la conferencia de prensa) para que nos explique su relación con García Luna”, señaló el presidente.

Morena contra el PAN

Cabe señalar que apenas el 27 de febrero a las 16:00 horas, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que dicho organismo retire el registro al Partido Acción Nacional (PAN).

Ello debido a que acusaron al partido dirigido por Marko Córtes de actuar como “un grupo criminal y no como un partido político”. En este sentido y acuerdo con la perspectiva que sostiene la bancada morenista, el PAN no se puede deslindar de Genaro García Luna aunque el personaje no pertenezca a su partido.

Esto debido a que fue precisamente bajo el mando de dos presidentes panistas, es decir Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que se habrían llevado a cabo los delitos por los que hoy García Luna espera sentencia, según declaró el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo.