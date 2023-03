Ricardo Monreal condenó queja contra Sheinbaum y llamó a reunión de ‘corcholatas’ de Morena

El senador morenista condenó la queja contra Sheinbaum por parte de miembros del partido (@RicardoMonrealA)

“Yo no estoy de acuerdo con la denuncia contra Claudia Sheinbaum”, fueron las palabras del senador y aspirante a la candidatura de la presidencia por Morena, Ricardo Monreal durante la tarde del miércoles en el Senado.

Lilly Téllez repuntó en la batalla presidencial y Ricardo Monreal entró al top de las “corcholatas” La senadora del PAN ha insistido en que aparecerá en la boleta electoral en 2024, siendo la mejor posicionada de la oposición en el Power Ranking Presidencial VER NOTA

Ya que el primero de marzo, legisladores afínes a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y también aspirante a la presidencia, presentaron una queja por el presunto uso indebido de recursos del partido a favor de la jefa de Gobierno capitalina.

Esto, sin embargo, fue considerado por el legislador presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Senadores, como algo preocupante, por lo que llamó a los miembros de su partido a que se establecieran reglas en el proceso y se llevara a cabo una reunión entre los aspirantes a la candidatura o ‘corcholatas’.

“Yo conminaría a todos a que mantengamos la calma. Yo creo que hay que dirimir nuestras diferencias, los procesos, sí, las reglas claras en el partido”

Ante medios de comunicación, el senador morenista llamó a la cordura y la prudencia por parte de los equipos de aspirantes “y no por avanzado el proceso tengamos que despadazarnos (sic.) y actuar de manera canibalezca unos contra otros”, declaró.

La senadora cercana a Marcelo Ebrard presentó protesta contra lo que sucede al interior de Morena (Twitter/@MaluMicher)

“La compañera claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, merece todo nuestro respeto y nuestro aprecio. Así como el canciller Marcelo Ebrard”, afirmó.

Legisladores cercanos a Ebrard denunciaron uso indebido de recursos a favor de Sheinbaum Martha Lucía Mícher condenó que se utilicen programas y apoyos de Morena en la promoción personal de la jefa de Gobierno de la CDMX VER NOTA

Mencionó que planteará formalmente a que se lleve a cabo una reunión entre los aspirantes para que se fijen las reglas en la contienda de los precandidatos, pues esta clase de acciones (la queja presentada), según afirmó, se deben a la falta de reglas y acuerdos en el partido guinda.

Sugirió que la reunión se haga entre las ‘corcholatas’, gobernadores pertenecientes a Morena, con el Comité Nacional del Partido y el presidente del consejo para tomar decisiones y que no haya más confrontaciones.

“Hago un llamado para que muy rápido nos reunamos”

“Yo no estoy de acuerdo con la denuncia contra Claudia Sheinbaum. Envío toda mi buena vibra para que esto lo dirimamos en otro contexto y no en tribunales y no con denuncias públicas que nos lastiman entre sí”, aseguró.

AMLO y Sheinbaum no cometieron violencia política al llamar “traidores a la patria” a legisladores: TEPJF Las denuncias contra el presidente y la jefa de Gobierno fueron interpuestas por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano VER NOTA

La queja mencionada y que ha sido la semilla de la discordia, fue presentada por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, el diputado federal Emmanuel Reyes y Carlos Palacios ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

(Foto: ricardomonrealavila.com)

De acuerdo con un video compartido por la senadora, el motivo fue que se estaba utilizando a funcionarios públicos, apoyos y programas sociales para promocionar la imagen de la jefa de Gobierno para su candidatura a la presidencia.

Carlos Palacios señaló que era importante que la denuncia fuera interpuesta y resuelta primero dentro del mismo partido guinda: “este tipo de asuntos primero los tenemos que resolver dentro del movimiento, como militantes, con el respeto que merecemos todos”.

Iualmente acusaron que el periódico Regeneración, utilizado para dar a conocer las acciones que se lleva a cabo por parte del partido, fuera usado para la difusión propagandistica de la Ciudad de México en el resto de las entidades del país.

Cabe señalar que estos legisladores han mostrado su apoyo al canciller a través de redes sociales y se han denominado como “ebradoristas”.

Tanto Sheinbaum Pardo como Ebrard Casaubón, dominan las preferencias para ser los candidatos a la presidencia por su partido. Sheinbaum está en el primer lugar, seguido por Marcelo Ebbrard y luego Adán Augusto López en tercer lugar, de acuerdo con Power Ranking Presidencial, hecha por Polls.

Mientras que Morneal Ávila está posicionado en el lugar número ocho por debajo de varios opositores panistas como Lilly Téllez (4º lugar), Ricardo Anaya (5º) y Santiago Creel (7º).