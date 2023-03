Qué dijo Lucerito Mijares sobre la supuesta rivalidad entre ella y las parejas de sus famosos padres

La famosa ya tiene 18 años (Foto:Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Lucerito Mijares forma parte de la nueva generación de hijos de famosos mexicanos que está triunfando en la industria, demostrando que los talentos que poseen sus papás sí le fueron heredados y ahora lo demuestra dentro de sus presentaciones familiares.

Aunque Emanuel Mijares y Lucero se divorciaron en el año 2011, luego de más de una década -14 años- donde fueron uno de los matrimonios más populares de la farándula mexicana, el dúo sigue activo con presentaciones por toda la República Mexicana, algo que pese a las múltiples explicaciones que han dado continúa generando preguntas de los fans, por la buena relación que sostienen pese a ser ex esposos.

Por ello, cada detalle íntimo sobre sus padres, con frecuencia le es consultado a la cantante, quien ahora confesó cómo se lleva con las respectivas parejas de los famosos, pues desde su separación legal, ambos se han dado nuevas oportunidades en el terreno sentimental.

La cantante Lucero es muy querida en México y Latinoamérica

Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Lucerito Mijares afrontó el tema sin ningún tipo de censura, mostrando una gran sonrisa luego de que los reporteros insistieron en saber más sobre la vida personal de sus padres y cómo sobrelleva el que estén divorciados y aún así trabajen juntos.

“Muy bien, muy, muy bien, la verdad es que, pues con las parejas que ha tenido mi papá y mi mamá, pues intento llevarme lo mejor posible”, expresó.

La primogénita de La Novia de América además habló sobre lo que piensa de las publicaciones de Lucero en Instagram, pues pese a que la gran mayoría aplaude que se deje ver sin maquillaje, filtro y retoques digitales, no falta el detractor que externa su molestia por no verla como en las telenovelas que ha protagonizado en Televisa.

“¡Ay, sí!, la verdad, pues yo creo que es increíble que mi mamá como otros artistas puedan, pues entre comillas atreverse a subir fotos sin filtro, y pues me parece que mi mamá se ve guapísima con filtros, sin filtros, lo que sea en pijama”, compartió.

(Foto: Twitter/@miseleccionmx)

En redes sociales, internautas han externado que Lucerito Mijares apoye de esa manera a sus famosos padres, pues tanto en el tema de la vida personal y pública de los tres, más de uno ha especulado en diversas ocasiones que realmente no hay tan buena relación entre la familia.

“Que bueno que diga que su mami es hermosa con o sin maquillaje”. “Lucerito Mijares me da mucha ternura, siento que es una linda niña que trae lo mejor de sus papis, pese a que ella realmente si es criticada en redes sociales por disque no tener nada con Lucero”. “La verdad que chido que tus papás estén divorciados y puedas convivir con sus parejas sin problema e incluso los 4, algo que no dudaría ya que si tiene conciertos juntos, eso ha de ser lo de menos”, expresaron.

¿Cuál es el verdadero sueño artístico de Lucerito Mijares?

A sus recién cumplidos 18 años, Lucerito Mijares no ha realizado un debut artístico oficial, su talento ha logrado que poco a poco pueda destacar en los proyectos de sus famosos papás, y ahora puede gozar del cariño del público.

La joven de 17 años tiene claro que quiere ser estrella de teatro musical (Foto: Instagram)

Previo a cumplir la mayoría de edad, la cantante le ofreció una entrevista al programa Hoy, donde confesó su verdadero sueño artístico, y aunque se relaciona, no es exactamente destacar en la industria del disco y los escenarios como sus famosos padres.

“La verdad yo me siento muy afortunada de que me inviten a los conciertos como de mis papás, como de Daniela Romo, les agradezco mucho a todos por darme esta oportunidad”, expresó la joven.