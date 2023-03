50 Años de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd: ¿Cómo era México en ese entonces?

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon México

El 1° de marzo de 1973, Pink Floyd lanzó al mercado uno de los álbumes más icónicos no sólo de su carrera, sino de la historia de la música: The Dark Side of the Moon. A nivel global, el álbum se convirtió en uno de los 10 más vendidos de todos los tiempos, dejando un enorme impacto incluso en un país como México que, para cuando el álbum salió a la venta, vivía una represión política y social aterradora.

¿Cómo era México cuando Pink Floyd lanzó The Dark Side of the Moon?

Para entonces, Luis Echeverría llevaba 2 años en el poder y el eco de la matanza del Jueves de Corpus (también conocida como “El Halconazo”) de 1971 y la Matanza de Tlatelolco de 1968, seguían muy vigentes. Esto se traduce en un estado totalitario y una juventud que arriesgaba su vida cada vez que alzaba la voz.

Estudiantes de la UNAM e IPN se congregaron durante el conocido "Jueves de Corpus" (10 de junio de 1971) para protestar en favor de la autonomía de la Universidad de Nuevo León.

Es irónico que, mientras los jóvenes mexicanos eran perseguidos, Echeverría abría las puertas del país a refugiados chilenos, quienes se vieron obligados a salir de su madre patria tras el golpe de estado en el que Augusto Pinochet se convirtió en presidente de Chile y uno de los dictadores más infames de Latinoamérica; al final del día, la realidad de la que escapaban los ticos, no distaba mucho de la que se vivía en el México de los años setenta.

La clandestinidad del rock

Es este mismo contexto de represión es el que le brinda al rock un poder impresionante en la juventud mexicana de la época. En Estados Unidos y Reino Unido, el rock se resumía en glamour y excesos, en México, por el contrario, era completa contracultura. Todo eso que las altas esferas de este gobierno conservador consideraban inmoral e incorrecto, era representado por los sonidos y letras de bandas como Tree Souls in My Mind (posteriormente conocido como El Tri), Dug Dugs, Javier Bátiz y La Revolución de Emiliano Zapata, que daban una perspectiva muy diferente a la que The Rolling Stones, The Beatles y el mismo Pink Floyd ofrecía en su respectivo idioma (al menos años antes de que Floyd lanzará su reflexivo Animals).

Cuando The Dark Side of the Moon llegó a México, habían pasado casi dos años desde que el legendario festival Avándaro se llevó a cabo, y aunque muchos medios han romantizado este evento, dándole el nombre del “Woodstock Mexicano” o “la máxima celebración de rock en español de la época”, lo cierto es que varios de los asistentes tienen sentimientos encontrados sobre el evento.

Armando Nava, vocalista de Los Dug Dug’s desde su formación a finales de los 60′s, reveló a Rolling Stone México que la falta de organización que se vivió durante el festival, provocó toda clase de caos, que muy por el contrario de Woodstock, satanizó el rock y a todo su séquito en lugar de mitificarlo. Es entonces que a partir de Avándaro que el rock es relegado a la completa clandestinidad, por lo que la idea de un concierto masivo de las estrellas más grandes de la época como ahora acostumbramos, en esos días, era meramente inconcebible.

Portada del periódico La Prensa tras la primera y única edición del festival Avándaro.

La primera (y única) vez que Pink Floyd vino a México

Es bien sabido que The Dark Side of the Moon fue el álbum que llevó a Pink Floyd al éxito mundial. Pues ni eso fue suficiente para que la agrupación visitara tierras aztecas debido al ya mencionado gobierno conservador que veía al rock como un cáncer social. No fue sino hasta 1994, 21 años después del lanzamiento de The Dark Side of the Moon que Pink Floyd por fin pudo brindar un concierto en México, el único en toda su historia.

El show se llevó a cabo en el Nuevo Foro Autódromo (ahora conocido como el Foro Sol), y por tan sólo $400.00 pesos MXN, podías tener la oportunidad de estar frente al escenario (como referente, el más reciente show de Roger Waters en el Palacio de los Deportes alcanzó los $2,240.00 pesos MXN).

En ese entonces, Pink Floyd se encontraba promocionando el álbum The Division Bell, el cuál ya no contó con la participación de Waters por problemas internos con la banda; por esta misma razón, Pink Floyd llegó a México incompleto, sin ser la agrupación que cambió al mundo en los años 70′s, pero a pesar de todo, brindaron un show que muy pocos pueden darse el lujo de decir “estuve ahí”.

Cartel oficial del único concierto que Pink Floyd brindó en México en abril de 1994.

Ni el guitarrista David Gilmour ni el baterista Nick Mason han vuelto a pisar los escenarios de México desde ese lejano 1994, sin embargo, el bajista Roger Waters se ha presentado varias veces en el país en los últimos años, brindando incluso un concierto gratuito en el zócalo la Ciudad de México. Waters es un artista que se ha visto involucrado en mucha polémica debido a sus comentarios políticos, y sus visitas al país no han sido la excepción, pues llegó a mandar varios mensajes contra Donald Trump y el muro que planeaba construir en la frontera sur de Estados Unidos.

Aquí la pregunta es: ¿qué tanto ha cambiado México desde la salida de The Dark Side of the Moon hasta la fecha? Seguro, el rock y la música en general, ya no es vista como la fuente de la degeneración social, no obstante, las circunstancias socioculturales actuales del país, dejan mucho que pensar.