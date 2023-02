Ana María Alvarado no “monetizó” la muerte del hijo de Maxine Woodside: “Le calientan la cabeza”

Maxine comentó en su espacio que le molestaba que Ana María lucrara en su canal de YouTibe con la muerte de Alejandro Iriarte (Foto: Instagram)

Han pasados semanas desde que Ana María Alvarado realizó un “En vivo” en su cuenta de YouTube, donde notificó a sus seguidores que había sido despedida del programa Todo para la mujer por parte de quien fuera su jefa y amiga durante más de tres décadas, la periodista Maxine Woodside.

Tras su inesperada salida del programa radiofónico y televisivo de Grupo Fórmula han surgido distintas versiones, una de las cuales refiere que la llamada “reina de la radio” estaría molesta con ella desde que presuntamente no supo manejar la información de la muerte de Alejandro Nano Iriarte, hijo de Maxine que falleció en noviembre de 2022.

Y es que Maxine habría despedido a “Anita la más bonita”, como solía llamarla, por supuestamente haberse aprovechado de la muerte de su hijo “para montetizar” en sus espacios en redes sociales.

Alejandro Iriarte dejó un misterioso mensaje de despedida en su cuenta de Facebook antes de morir (Foto Facebook: Nano Iriarte Woodside)

“Yo con Anita no tengo ningún resentimiento, la quiero mucho, ella siga diciendo lo que siga diciendo mi cariño por ella no va a cambiar, no se vale que ella se agarre de la muerte de mi hijo para monetizar su canal y no se vale que diga mentiras para monetizar su canal”, dijo Maxine Woodside en su popular espacio hace unas semanas, tras el anuncio de Alvarado.

Sin embargo, Ana María se refirió al respecto en una reciente entrevista que le brindó a su colega Mara Patricia Castañeda, donde mencionó que ciertas personas le han “calentado la cabeza” a Maxine Woodside, quien se habría quedado con la idea de que Alvarado lucró con la noticia del deceso de Alejandro Iriarte.

“Porque lo platicamos, que yo me aproveché de la muerte de su hijo, cosa que no haría, yo soy mamá, yo sé lo que significaría perder a un hijo, aunque no puedo imaginar su dolor, yo la acompaño y la apoyaré siempre”, dijo Ana María Alvarado.

Alejandro Iriarte fue el hijo menor de la periodista, falleció a los 55 años (Foto: Instagram)

Aunque no mencionó a nadie en concreto, la periodista aseguró que a su ex jefa le han estado “metiendo ideas” erróneas en la cabeza. “Le han hecho creer eso, estoy segura, porque ella me conoce, o sea, llevo 30 años viéndola todos los días más que a mi familia, ella sabe de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz, pero le han estado diciendo cosas y le mandan videos fuera de contexto, yo he visto cómo le calientan la cabeza otras personas”, explicó.

Dado que su tiempo al aire se había visto reducido las últimas cuatro semanas en que participó en Todo para la mujer, pasando de ir cuatro días a la semana a sólo los martes, Ana María dijo que en su momento acató la instrucción porque está consciente de que en las empresas suelen suceder ese tipo de cambios.

“Yo no estoy en contra de que hagan cambios, la vida es un cambio y si tú quieres buscar una renovación en tu programa como el caso de Maxine, está padrísimo y no es que yo a fuerza quiera estar en los cambios, yo lo acepto o sea si me hubieran explicado las cosas de otra manera, yo lo acepto”, explicó Ana María y admitió que lo que no le gustó fue la manera de Woodside en planteárselo.

“Ella es la dueña del balón, ella es la líder, ella puede hacer lo que se le dé la gana con su programa y yo no tengo por qué meterme ni opinar, porque vi que ella decía, ‘es que no le gustaron los cambios’, no, fueron simplemente las formas, eso es lo que yo he platicado últimamente porque creo que si yo llevo más de 30 años, pues te mereces que te sienten en un café, no así rápido o no por una llamada que no hubo”, añadió.