Cómo se enteró Miguel Herrera que no llegaría a la selección mexicana

El "Piojo" Herrera confesó que le informaron que no sería el nuevo director técnico de la selección mexicana cuando ya se había filtrado lo de Diego Cocca

Por mucho tiempo se rumoró que Miguel Herrera se convertiría en el nuevo entrenador de la selección mexicana para el siguiente proceso mundialista de México, Estados Unidos, Canadá 2026 y tendría una segunda etapa con el equipo tricolor; sin embargo, tal panorama no se cumplió y Diego Cocca fue quien asumió el cargo.

La noticia tomó por sorpresa a la afición y analistas deportivos pues era el candidato que menos figuró para ocupar el cargo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), pero, la decisión de los directivos no solo tuvo un impacto en la afición, sino en el mismo Piojo Herrera.

Recientemente, el extécnico de Tigres reveló cómo le dieron la noticia de que él no llegaría el banquillo del Tri pese a haber sido el único que presentó un proyecto para la selección mexicana. Miguel participó en Futbol Picante, de ESPN, como invitado del programa y ahí contó cómo los directivos le notificaron que no sería el entrenador azteca.

Miguel Herrera contó cómo supo que no sería entrenador de la selección mexicana (Foto: Twitter/MiguelHerreraDT)

Según reveló el propio Miguel Herrera, se enteró de la decisión de la FMF el mismo día que anunciaron a Diego Cocca como el director técnico del equipo nacional. Confesó que ya sabía de la noticia por las filtraciones que hubo en la prensa, pero cuando recibió la llamada de los directivos fue el mismo día que Cocca tomó el cargo.

“El día que estaban anunciando al técnico me hablaron para decirme a mí, solo hasta ese día”

En la mesa de panel de Futbol Picante, el exentrenador del América recopiló cómo se fue dando la información sobre el caso. Una vez que los medios deportivos señalaron que el exentrenador de Tigres dejaría al club para llegar al Tri, Miguel no recibió ninguna llamada.

El mismo día que presentaron a Diego Cocca fue el mismo día que le dijeron a Miguel Herrera que no sería el entrenador del Tri (REUTERS/Henry Romero)

Incluso, pese a que Ricardo Tuca Ferretti también adelantó que Miguel no llegaría al banquillo nacional, el Piojo Herrera no se desanimó por la noticia y esperó la llamada de Rodrigo Ares de Parga, la cual no ocurrió hasta que se confirmó lo del técnico argentino.

Según relató Miguel Herrera, el director deportivo de la selección se disculpó con Herrera por la filtración que hubo en la prensa y le agradeció el interés que mostró el Piojo a lo largo del proceso de selección.

Álvaro Morales le cuestionó al Piojo que sintió cuando supo que estaba fuera del proyecto de la selección mexicana. “Cuando dijeron ‘Miguel no va a ser’ ‘¿sentiste feo? ¿te ardiste?”, a lo que Herrera respondió: “No, no, ¿por qué?”

Miguel Herrera fue el único que presentó un proyecto ante la FMF

Según Miguel Herrera, fue el único que presentó un plan de trabajo ante la FMF (REUTERS/Daniel Becerril)

En el mismo programa, el exentrenador americanista insistió que él fue el único de los candidatos que presentó un proyecto ante los diferentes directivos deportivos de la federación que tomaron la decisión de quién llegaría al Tri.

Según compartió el Piojo, ni siquiera Diego Cocca llevó un plan de trabajo el día que se entrevistó con los directivos, fue por ello que se confió y pensó que sí llegaría al puesto; sin embargo, se equivocó y no convenció del todo a los miembros de la Femexfut.

“Me sentí muy bien, les expresé lo que sentía, fui el único que presentó un proyecto […] me hicieron las preguntas que tenían que hacer, hablamos, estuvimos platicando muy bien, me sentí bien. Al final de cuentas era una entrevista”

Una vez que Herrera quedó fuera del combinado nacional, días más tarde la escuadra de los Xolos de Tijuana lo presentaron como el nuevo entrenador del club luego de que no tuvieran los resultados esperados con Ricardo Valiño, técnico que dejó a la escuadra de Xolos en los últimos puestos de la tabla de clasificación.

Ahora, Miguel tendrá un reencuentro con el club América y el Estadio Azteca desde que dejó de ser timonel de las Águilas.