Alejandro Camacho recordó cómo El Tigre Azcárraga lo corrió de Televisa

Camacho fue beneficiado por la esclusividad de Televisa por 35 años (Foto: Archivo)

Alejandro Camacho es uno de los actores con mayor trayectoria en México, siendo que desde joven inició una carrera en televisión donde participó en múltiples proyectos desde inicios de los años 80, época en que debutó en telenovelas de Televisa como Juegos del destino y Cuando los hijos se van.

El fugaz romance entre El Tigre Azcárraga y Lucía Méndez La actriz pasó de ser una de las estrellas más protegidas en Televisa por su especial relación con el dueño de la televisora, a ser vetada VER NOTA

Al paso de los años ha continuado participando en múltiples proyectos de la emblemática televisora y algunos de sus trabajos más recordados son los melodramas donde mayormente ha dado muestra de su talento al encarnar a villanos, como Muchachitas y Cuna de lobos.

Pero no todo ha sido positivo para el actor nacido en Ciudad de México en 1954, pues durante su larga trayectoria en Televisa, donde incluso contó con la famosa exclusividad de la televisora por 35 años, ha pasado amargos momentos, como cuando el fallecido Emilo Azcárraga Milmo lo insultó e incluso lo corrió de sus instalaciones.

Alejandro Camacho (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el ex esposo de la también actriz Rebecca Jones contó en una reciente entrevista que brindó

a Adela Micha en su espacio La Saga que, aunque por mucho tiempo tuvo la libertad de poder elegir los proyectos en que participaría contando con el apoyo del famoso Tigre, una vez tuvieron un “encontronazo”.

Inició la producción de “El Gallo de Oro”, con Lucero y José Ron TelevisaUnivision anunció el arranque de la adaptación de la célebre novela de Juan Rulfo, publicada hace más de 40 años VER NOTA

“A mí lo primero que me dijo cuando me conoció fue: ‘Mira, Camacho, yo sé que te dicen que soy un pendej*’, (y yo le dije): ‘no, cómo cree, Don Emilio’, ( y él contesó): ‘Te voy a decir una cosa, no estoy pendej*, soy rico, que es diferente’, pero te he oído lo que dices, a ver, ¿eres muy ching*n?’”, recordó el primer actor en el canal de YouTube.

Y fue entonces cuando el también padre de la actriz Francesca Guillén puso manos a la obra en la producción de películas financiadas por la compañía de Emilio Azcárraga, pero fue durante el desarrollo de una de ellas cuando el actor y su jefe tuvieron un altercado que terminó en insultos.

Foto: Facebook/ Amalio Vazquez Martinez

“Ya habíamos hecho muchas cosas y le habíamos dado a ganar mucho dinero, también por eso nos recibía, no porque éramos muy guapos o le caíamos bien, no, le dábamos a ganar lana”, recordó.

Cuánto pagó el "El Tigre" Azcárraga por adquirir el Club América en 1959 La familia Azcárraga es dueña del equipo de futbol desde hace varias décadas, y fue Azcárraga Milmo quien lo compró VER NOTA

Fue entonces que Camacho le propuso al padre de Emilio Azcárraga Jean un ambicioso proyecto junto a Rebecca Jones, quien por eso entonces era su esposa. “Un proyecto sólidamente escrito para la empresa, Rebecca y para mí. Creo que nos conviene a todos”, le propuso al Tigre.

El primer actor se en contraba realizando un proyecto que contaba con las actuaciones de Pedro Armendáriz, Helena Rojo y Raúl Araiza, pero no había terminado de filmarlo cuando cuando recibió una noticia.

Rebecca Jones desmintió a Alejandro Camacho sobre que haya recaído en el cáncer (Foto: CUARTOSCURO/Instagram/@la_rebeccajones)

“Pero antes de terminar la película me hablan los escritores y me dicen: ‘fíjate que nos corrieron, nos ofrecieron 5 mil dólares y que nos fuéramos a la chingad*’, (les dije): ‘no los aceptaron, ¿verdad?’, ‘no, te estamos esperando a ti’, (le respondieron)”.

Fue entonces cuando Camacho se reunió con Azcgárraga para saber por qué frenó intempestivamente la filmación.

“La película era sobre un atentado a un candidato en el mismo año que mataron a Colosio y, entonces no la quiso sacar él, (me dijo): ‘yo soy el dueño y te ching*s”.

Tras aceptar la cancelación, Camacho le preguntó qué pasaría con la telenovela Imperio de cristal, que ya estaba en preparación: “Está cancelado”, le respondió Azcárraga, “me dicen que es una mierda”.

“Ahí fue cuando le dije: ‘¿puedo hablar? Creo que está mal informado’, (me dijo) ‘¿sabes con quién estás hablando? -se levanta así tan alto y tan guapo- estás hablando con Emilio Azcárraga Milmo, cabr*n’, le dije: ‘sí, pero está mal informado, es un gran proyecto’, (me respondió) ‘Te vas a la chingad*’, y nos corrió”, respondió el actor, quien junto a su esposa se retiró.

“Salimos de ahí a lamernos las heridas y nos fuimos a Acapulco, ya estábamos en Las brisas, ahí tristes porque habíamos perdido un contrato tremendo”, recordó.

Sin embargo, al tiempo pudo volver a reunirse con El Tigre y la telenovela Imperio de cristal pudo salir al aire.