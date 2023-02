Cancelaron 80% de los vuelos de Aeromar en el AICM por aparentes adeudos

(Foto: especial)

Este miércoles 15 de febrero, los vuelos de la aerolínea Aeromar cesaron en el AICM, luego de cancelar seis vuelos que tenían programados. En un principio, se había cancelado el 80% de los vuelos, con origen o destino a la Ciudad de México, lo que muestra que la crisis en esa línea aérea se ha agravado.

Los destinos afectados por esta situación fueron Tepic, Piedras Negras, Aguascalientes, Colima y Mc Allen, Estados Unidos, siendo la de AICM-Ixtepec-AICM, la única ruta que no vio afectada su operación.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) reveló que ante el incumplimiento de Aeromar, con el pago de sus deudas y por la crisis en sus operaciones, se está preparando un inminente estallamiento a huelga para el próximo jueves 16 de febrero.

José Alonso, vocero de ASPA, comentó que la aerolínea no ha mostrado hasta el momento solvencia para hacer frente a los adeudos que tiene con sus trabajadores, y menos con otros actores del sector, como el AICM, por lo que “debemos hacer lo propio para defendernos”.

80% de los vuelos fueron cancelados. REUTERS/Luis Cortes

Dijo que “es casi un hecho, con 95 por ciento de probabilidad, que el próximo jueves nos vayamos a huelga, queda un remota posibilidad de que Aeromar pague algunas de sus deudas o aparezca un inversionista”.

También dijo que este jueves 16 de febrero, a las 19:00 horas, podrían poner las banderas rojinegras en los mostradores de Aeromar, en el AICM. Comentó que la asamblea del pasado 14 de febrero fue informativa y se les dieron, a los pilotos de Aeromar, los pormenores de qué ha pasado.

“El supuesto inversionista brasileño quedó de aparecerse ayer, y no apareció; nosotros estamos en espera de la advertencia que les hizo el AICM de que si no pagan los 522 millones de pesos el día 15 de febrero, hasta las 23:59 horas, el día 16 ya no los va a dejar operar”, señaló Alonso.

“Estamos dejando abierta la posibilidad de que si sí existe el inversionista y si llega a un acuerdo con el AICM y los acreedores que se tienen, se pueda continuar, nosotros preponderamos el trabajo y se pueda continuar”, declaró.

Los trabajadores de Aeromar esperan que se presente un representante de la empresa. REUTERS/Luis Cortes REFILE - QUALITY REPEAT

Información difundida por el portal de noticias del sector Transporte y Logística, Aéreo, Marítimo, Terrestre y Ferroviario, T21, señaló que si este miércoles no se presentó el representante de la compañía brasileña, es casi un hecho que el jueves estalle una huelga de los trabajadores.

Humberto Gual Argel, secretario General del ASPA, por su parte, dijo que nadie conoce al inversionista, por lo que es inminente la huelga para este jueves.

En días pasados, Gual Argel señaló que la máxima prioridad para el sindicato es el futuro de los trabajadores de la aerolínea, por lo que ya existen pláticas para colocar pilotos en otras aerolíneas.

Y es que, como bien se sabe, Aeromar ha estado pasando por momentos de incertidumbre debido a los malos manejos financieros y como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Según el portal especializado en temas de aeronáutica, En el aire, Aeromar ya suma más de 5 mil millones de pesos en deuda, de los cuales, poco más de 120 millones de pesos se deben en salarios y prestaciones no devengadas a sus empleados; 500 millones de pesos en compromisos al AICM; y más de 74 millones de pesos en adeudos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Se espera que el jueves los trabajadores de Aeromar se vayan a huelga.

Hay que recordar que a finales de enero, la Secretaría de Marina (SEMAR) resguardó los hangares de la aerolínea ubicada en el AICM.

En redes sociales circularon imágenes donde se pueden ver colocados avisos en los mostradores de la aerolínea en la terminal dos (T2) del AICM, informando que los vuelos han sido cancelados. En los registros de internet y plataformas de rastreo, los vuelos de la compañía aérea se muestran ya como cancelados en todas sus rutas.